Eusebio Yribarren, nuevo Chief Information Officer de PONS IP

PONS IP, consultora global en propiedad industrial e intelectual, ha anunciado la incorporación de Eusebio Yribarren Muñoz como Chief Information Officer (CIO) con la misión de liderar desde la dirección del Área de Tecnología de Información la transformación digital de la compañía y potenciar la aplicación de la tecnología en todos los procesos.

Con una sólida trayectoria de más de 30 años en el ámbito de la tecnología y los servicios IT, Yribarren ha desempeñado posiciones ejecutivas de máxima responsabilidad en compañías multinacionales de referencia, liderando la transformación digital, automatización de procesos así como el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y definición de estrategias de ciberseguridad y compliance para compañías como QDQ Media, Atos y ClarkeModet, entre otras. Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, la llegada de Eusebio Yribarren a la consultora PONS IP forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar su liderazgo en el sector, apostando por la tecnología como motor de crecimiento y desarrollo de nuevas soluciones para sus clientes.

En palabras de Nuria Marcos, directora general de PONS IP, “la incorporación de Eusebio refuerza nuestro compromiso con la innovación y nos permitirá seguir avanzando tanto en la excelencia operativa como en la creación de nuevas soluciones que permitan a nuestros clientes anticiparse y aprovechar de forma eficaz los avances tecnológicos aplicados a la gestión y protección de sus activos intangibles. Su sólida experiencia y visión estratégica será además clave para continuar impulsando la innovación en la compañía y reforzar nuestro posicionamiento como firma de referencia en propiedad industrial e intelectual”, concluyó la máxima responsable de la consultora de PI.

