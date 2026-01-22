Eversheds Sutherland refuerza su área de Fiscal

El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Luis Suárez de Centi Martínez como nuevo socio del área de Fiscal de la oficina española de la firma.

Con su fichaje, el bufete refuerza una de las áreas estratégicas del despacho en España, que está experimentado un fuerte crecimiento, y pasa a estar compuesto por dos socios, un counsel, dos asociados y un trainee. De esta forma se potencian las capacidades de asesoramiento tributario de la firma, en un escenario marcado por la incertidumbre y la evolución normativa.

Abogado fiscalista, Luis Suárez de Centi cuenta con una dilatada experiencia y una sólida trayectoria internacional en el asesoramiento tributario a grandes grupos empresariales, fondos de private equity y grandes patrimonios. A lo largo de su carrera profesional, ha prestado asesoramiento recurrente en las cuestiones fiscales de operaciones inmobiliarias complejas, en los aspectos fiscales y societarios de operaciones internacionales de M&A, en reestructuraciones de grupos empresariales y familiares -especialmente en España y Latinoamérica-y en la planificación fiscal de inversiones transfronterizas (tanto para inversiones extranjeras en España como para inversiones españolas en el exterior). Luis también ha asesorado en inspecciones fiscales y procedimientos contencioso-tributarios ante la Administración y los tribunales y presta asesoramiento de forma habitual a grandes patrimonios y grupos familiares en cuestiones relativas a la planificación fiscal de sus inversiones en España o en traslados internacionales de residencia.

Hasta su incorporación a Eversheds Sutherland, Luis ha desarrollado su carrera profesional en Uría Menéndez, donde ejerció como responsable del departamento fiscal de la oficina de Nueva York entre 2018 y 2024. Durante ese periodo lideró el asesoramiento fiscal a clientes con intereses en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, consolidando su marcado perfil internacional y su especialización en fiscalidad internacional y operaciones complejas de carácter transfronterizo.

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “Luis es un profesional de enorme prestigio, con una visión global del asesoramiento tributario y una contrastada experiencia en operaciones complejas y de alto valor añadido, por lo que su llegada refuerza nuestra capacidad para acompañar a clientes internacionales y nacionales en proyectos cada vez más sofisticados”.

Por su parte, Luis Suárez de Centi sostiene que “la gran proyección de la firma en España, su enfoque claramente internacional, la calidad técnica de sus equipos y su apuesta por el crecimiento sostenible encajan plenamente con mi forma de entender el ejercicio de la abogacía”. “Afronto esta nueva etapa con enorme ilusión y con el objetivo de contribuir al desarrollo del área Fiscal y al servicio integral a los clientes del despacho”, añade.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos