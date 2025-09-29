Tuvo lugar el pasado viernes en el Tribunal Superior de Justicia (Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia), en Bilbao,

​El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asistido a la apertura del año judicial del País Vasco.

El acto se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia (Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia), en Bilbao, y en él han intervenido su presidente, Iñaki Subijana; el lehendakari, Imanol Pradales; la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán; y la magistrada Izaskun Jaca.

Bolaños ya asistió a la apertura del año judicial celebrada en el Tribunal Supremo y a la de la Comunidad de Madrid, como muestra de apoyo a la gran labor que el sector judicial está realizando en estos momentos de implantación de los Tribunales de Instancia. Esta implantación, que forma parte de la mayor transformación de la Justicia en décadas, persigue convertirla en un servicio público más ágil, eficaz y cercano a la ciudadanía.

Así lo transmitió el ministro en el encuentro que mantuvo con el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, y con la sala de Gobierno, a la que se sumaron dos vocales del Consejo General del Poder Judicial y la fiscal superior, y en su reunión con la consejera de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi, María Jesús San José.

Félix Bolaños también destacó la importancia de la Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, que permitirá crear 2.500 nuevas plazas de jueces y fiscales en los próximos tres años, con el fin de aliviar la carga de trabajo y agilizar los procesos judiciales en toda España.

El ministro también se reunió con la delegada y el subdelegado del Gobierno en el País Vasco, María Soledad Garmendia y Carlos García respectivamente.​

