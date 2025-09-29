Apertura del Año Judicial en Castilla-La Mancha

Se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJCLM)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asistido en Albacete a la apertura del Año Judicial de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJCLM).

Previamente, el ministro ha mantenido un encuentro institucional con la presidenta del TSJCLM, María Pilar Astray Chacón, en el que se han abordado los avances en la implantación del nuevo modelo organizativo en los 31 partidos judiciales y 213 unidades judiciales de la región, así como la participación activa de Castilla-La Mancha en proyectos piloto de digitalización y cooperación judicial que modernizan el Servicio Público de Justicia.

Durante el acto de Apertura del Año Judicial ha tenido lugar, además, la toma de posesión de Francisco Antonio Bellón Molina como magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJCLM, así como la entrega de diplomas e insignias a magistrados jubilados y a miembros de la Carrera Judicial con 25 años de servicio.

Entre las autoridades presentes en el acto se encontraban el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Javier Cuenca; el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García; así como varios miembros de la Sala de Gobierno del TSJCLM y magistrados y jueces de la región.

