Aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza

Se consolida el embargo de armas a Israel con la prohibición de la compra y venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel.
Asimismo, la norma supondrá la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. Además, prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados en los asentamientos ilegales.
Las medidas recogidas en la norma se aplican en los supuestos de operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes.
Consolidación jurídica
El real decreto-ley consolida jurídicamente el embargo de armas que España aplica desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza.
España es el primer país en prohibir legalmente la exportación e importación de armas con Israel. España avanza asimismo en la prohibición de comerciar y publicitar productos provenientes de los asentamientos en territorio palestino ocupado, que son ilegales conforme al derecho internacional.
El real decreto-ley prevé que el Consejo de Ministros pueda aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional.