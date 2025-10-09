La auditoría retributiva es obligatoria para las empresas que elaboren un plan de igualdad, y constituye una herramienta esencial para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

Las empresas que elaboren un plan de igualdad, tanto de forma obligatoria (por tener 50 o más trabajadores, por convenio colectivo o por sanción) como voluntaria, deben incluir una auditoría retributiva en dicho plan.

La finalidad de la auditoría es obtener información suficiente para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombres, identificar obstáculos y necesidades para garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento del sistema.

Para profundizar sobre esta cuestión, Lefebvre Formación organiza el "Curso Auditoría retributiva e igualdad salarial 2025: obligaciones, análisis y plan de acción", que consta de dos sesiones webinar los días 14 y 16 de octubre de 17h a 19h, y serán impartidas por el reconocido experto en la materia, Alejandro García Gutiérrez, Payroll Manager en IOT.

Este curso proporciona una visión completa del marco legislativo en torno a la obligación empresarial de incorporar una auditoría retributiva en su plan de igualdad. Los participantes aprenderán sobre la extensión práctica de esta obligación, los elementos clave que deben incorporarse y cómo llevar a cabo un diagnóstico retributivo eficaz, para así crear un plan de acción destinado a superar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes en materia de igualdad retributiva.

Los objetivos del curso abarcan desde la comprensión de los principios de aplicación en materia de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, hasta el conocimiento detallado del procedimiento y las fases de la auditoría retributiva.

Los participantes también adquirirán habilidades para interpretar correctamente los datos salariales y para identificar posibles problemas de igualdad retributiva en la organización analizada. Finalmente, se les capacitará para diseñar un plan de acción efectivo basado en las conclusiones del diagnóstico retributivo, con el propósito de rectificar cualquier disparidad salarial detectada.

Un curso que pone a disposición de los asistentes las herramientas y conocimientos necesarios para promover una cultura de igualdad retributiva en cualquier organización.

Más información e inscripciones al Curso Auditoría retributiva e igualdad salarial 2025: obligaciones, análisis y plan de acción

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos