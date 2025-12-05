Augusta Abogados incorpora a Omar Molina como nuevo socio de la firma

Esta promoción interna refuerza el área Laboral y consolida el crecimiento de la oficina de Madrid

Con esta promoción, la firma alcanza los once socios y demuestra su compromiso con su modelo de desarrollo profesional basado en la proyección interna del talento y en el fortalecimiento de la marca Augusta Abogados.

La promoción de Omar Molina reconoce una trayectoria, como director, marcada por su contribución al crecimiento del área Laboral y por su implicación en la consolidación de la oficina de Madrid. Durante estos tres años, ha desarrollado una práctica laboral sólida, técnica y orientada a las necesidades estratégicas de empresas nacionales e internacionales.

Según el nuevo socio, "asumir esta nueva responsabilidad como socio en Augusta Abogados supone un reto apasionante. Mi objetivo es seguir impulsando el área laboral con soluciones innovadoras y estratégicas que respondan a las necesidades de nuestros clientes en un entorno cada vez más complejo. Además, quiero contribuir a fortalecer el branding corporativo de la firma junto con el branding personal de nuestros profesionales, porque hoy la reputación se construye desde la excelencia técnica y la visibilidad estratégica. Esta etapa representa también la oportunidad de consolidar el crecimiento de nuestra oficina en Madrid y reforzar el compromiso con la excelencia y el trabajo en equipo que caracteriza a Augusta Abogados."

Con este nombramiento, Augusta Abogados reafirma su compromiso con un modelo de carrera profesional que, bajo la #formulaaugusta, reconoce el talento interno, impulsa la progresión de sus profesionales y refuerza un proyecto de firma estable, cohesionado y orientado al largo plazo.

Por su parte, Juan José Hita, socio codirector de Augusta Abogados, destaca: “La promoción de Omar es un paso decisivo en la consolidación del área Laboral como una de las prácticas de referencia en el ámbito jurídico-laboral en España. Su incorporación al equipo de socios refleja la apuesta de la firma por el crecimiento de nuestra oficina de Madrid y por un modelo de desarrollo basado en el compromiso, la excelencia y la visión a largo plazo.”

Perfil profesional de Omar Molina

Omar Molina es abogado especializado en Derecho Laboral con más de 15 años de experiencia. Cuenta con una sólida trayectoria en negociación colectiva, gestión de conflictos laborales y defensa jurídica de empresas de distintos sectores, entre ellos telemarketing, industria siderometalúrgica, químico y oficinas y despachos.

Su práctica profesional se centra en asesorar a empresas en procesos de reestructuración, negociación con la representación legal de los trabajadores y definición de estrategias laborales que combinan eficiencia, seguridad jurídica y adaptación a las normativas vigentes.

