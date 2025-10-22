Aumento del número de denuncias por violencia de género

Las denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2025 crecieron un total de un 2,69 % respecto al año anterior

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 51.897 denuncias y atendieron a un total de 47.710 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 2,69 % y del 3,41 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024. Doce de cada cien mujeres víctimas de este tipo de delitos (el 11,63 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El “Informe trimestral sobre violencia de género”, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se mantuvo en cifras muy similares a las de hace un año.

Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia registraron 12.661 solicitudes (un 0,10 % menos) y acordaron 8.571 órdenes de protección (un 0,20 % menos). El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas se ha mantenido en el 67,7 por ciento, el mismo que en el segundo trimestre de 2024.

En cuanto al número de sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, ascendió a 16.206, de las que el 82,58 % fueron condenatorias.

Más denuncias y más víctimas

Durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron un total de 51.897 denuncias, un 2,69 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 50.536 denuncias. El número de víctimas de la violencia machista (todas las mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias) fue de 47.710, un 3,41 % más que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 46.135.

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 61,66 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 38,34 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 105(*), un 25 % menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 141 menores.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (36.747, el 70,81 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (994). Aunque el dato supone un leve aumento de estas denuncias con respecto al segundo trimestre de 2024, apenas alcanzaron el 1,91 % del total de las presentadas. Entre marzo y junio de 2025 aumentaron levemente las derivadas directamente de atestados policiales (8.865), que representaron el 17,08 % del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.705 (7,14 %), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.586 y representaron el 3,06 % del total.

(*) Únicamente se contabilizan aquellos menores que aparecen identificados como víctima en la denuncia

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con una ratio de 33,7 víctimas cada 10.000 mujeres; Baleares, 27,6; Comunidad Valenciana, con 24; Murcia, con 23,6; Navarra, con 23,5 y Andalucía, con 21,8. Madrid tuvo una media equivalente a la nacional (19,2) y por debajo de esa tasa se situaron Aragón, con 17,3; Cantabria, con 16; País Vasco y Cataluña, con 15,3; Castilla-La Mancha, con 14,9; Asturias, con 14,6; Extremadura, con 14,1; La Rioja, con 13,9; Galicia, con 13,3 y Castilla y León, con 11,9.

Doce de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.549, lo que supone que tomaron esta decisión 11,63 de cada cien víctimas de violencia de género. De ellas, 3.007 (el 54,18 %) eran españolas y 2.542 (el 45,81 %) tenían otras nacionalidades. Como consecuencia del aumento de los controles de calidad realizado por el Servicio de Estadística del CGPJ a partir del último trimestre de 2024, la comparación interanual de los datos a partir de ese trimestre ha podido verse afectada.

Se adoptaron el 67,7 % de las órdenes de protección solicitadas

Los datos relativos a las órdenes de protección apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.661 órdenes de protección, un 0,10 % menos que hace un año. De ellas, 10.588 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.073 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.571, un 0,20 % menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 67,7 %). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.028, el 66,4 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 74 % de las solicitudes registradas.

En el 43,4 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Seis de cada diez mujeres (6.479, el 61,2 %) que pidieron protección eran españolas y 80, el 0,7 % del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue sensiblemente inferior al registrado en el segundo trimestre de 2024, periodo en el que fueron 248 mujeres menores víctimas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.322 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (6.067) y las órdenes de alejamiento (6.031), que representaron el 69,17 % y el 68,54 % sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, dictaron 5.054 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.596) y con la atribución de la vivienda (1.076). Entre marzo y junio también se acordaron 1.016 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 655 consistentes en la suspensión de la guardia y custodia; 42 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y 123 medidas de suspensión de la patria potestad.

El 82,58 % de las sentencias fueron condenatorias

El número de sentencias dictadas fue de 16.206, un 4,45 % menos que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 13.383 (el 82,58 %) fueron condenatorias y 2.823 (el 17,42 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 93,31 por ciento. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 82,96 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 72,39 por ciento.

Órgano Total Sentencias Sentencias Condenatorias % Sentencias Absolutorias % JVM 7.823 7.300 93,31% 523 6,69% JUZGADOS DE LO PENAL 8.248 5.971 72,39% 2.277 27,61% AUDIENCIAS PROVINCIALES 135 112 82,96% 23 17,04% TOTAL 16.206 13.383 82,58% 2.823 17,42%

Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 2.037 juicios sobre delitos leves. De ellos, 1.025 (el 50 por ciento) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados, un 28 % fueron injurias y un 37 %, vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 68.852 asuntos penales, en los que, salvo cuando se producen denuncias cruzadas, la víctima siempre es una mujer y el hecho delictivo ha sido cometido en el ámbito de la pareja o expareja. El 66 % de los delitos instruidos, según la precalificación inicial de los hechos denunciados, fueron los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal.

El número de demandas civiles (incluye el total de asuntos y de medidas civiles) presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 6.673.

Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 9.021 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.562. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 8.248, de las cuales fueron condenatorias 5.971 (72,39 %).

Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 135 sentencias, de las que 112 (82,96 por ciento) fueron condenatorias.

Juzgados de menores

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 127 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 95 menores de edad). Se impusieron medidas en 117 casos, de los que 103 eran relativos a menores españoles. En los otros 10 procedimientos no se impusieron medidas.

El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/

