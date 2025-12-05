España y Marruecos acuerdan una estrategia conjunta contra los discursos de odio

Ambos países han prorrogado el Memorando de Entendimiento, base de la cooperación técnica y el intercambio de estrategias en protección social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha participado en la XIII reunión de alto nivel España-Marruecos celebrada en Madrid, donde ha mantenido un encuentro bilateral con el ministro de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui.

Una cita que ha permitido avanzar en la consolidación de proyectos en marcha entre ambos países y en el que se ha ampliado la colaboración a la lucha contra los discursos de odio.

El encuentro, celebrado en el Complejo de La Moncloa, ha sido presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch. Ambas delegaciones han firmado varios acuerdos de colaboración en materia de lucha contra los discursos de odio, la transición digital o la prevención de desastres naturales –entre otros– que consolidan la estrecha cooperación bilateral.

Una colaboración con Marruecos que es esencial para España y para la Unión Europea. La vinculación entre ambos países, con casi un millón de residentes marroquíes en España y un volumen creciente de trabajadores temporales. Además, cerca de 14.000 españoles que residen en el país magrebí, datos que subrayan la importancia de esta relación estratégica.

“Es un placer volver a encontrarnos, esta vez en España, y seguir colaborando, en aspectos fundamentales como la lucha contra los discursos de odio o el impulso a nuevos proyectos laborales. Marruecos es, y siempre ha sido, uno de nuestros socios prioritarios”, ha asegurado la ministra.

Marruecos es el país de donde procede el colectivo más numeroso de trabajadores extranjeros en España, con más de 365.000 afiliados a la Seguridad Social. Un dato que puso en valor Saiz: “Su aportación diaria es fundamental para el crecimiento económico que está experimentando nuestro país. Una contribución que nos permite combatir además el reto demográfico, sumando una fuerza laboral joven, que contribuye además con sus impuestos a sostener nuestro estado del bienestar”.

Prórroga del Memorando de Entendimiento

La ministra Saiz y el ministro Tahraoui han suscrito en el marco de este encuentro la prórroga del Memorando de Entendimiento en protección social y Seguridad Social. Se trata de un documento que guía el intercambio de capacidades técnicas, la modernización administrativa y la actualización sistemática de los mecanismos de cooperación entre ambos países en esta materia.

Cabe recordar que, en el marco del Convenio de Seguridad Social con Marruecos, el más antiguo de los actualmente vigentes en España, el pasado mes de abril se reunió una Comisión Mixta en nuestro país para avanzar en la modernización y agilización de los procesos de gestión.

Uno de los aspectos concretos en los que ambas partes trabajan es para impulsar la digitalización de los expedientes que gestionan en aplicación del Convenio Bilateral.

Lucha contra el discurso de odio

Por otra parte, ambas delegaciones han firmado una declaración de Intenciones para reforzar la cooperación bilateral en la prevención y respuesta frente a los discursos de odio mediante la cooperación institucional, la sensibilización pública y el trabajo conjunto para atajar la desinformación. Una actuación que responde a la proliferación de mensajes xenófobos en redes sociales y al objetivo compartido de promover la convivencia.

El documento sitúa la desinformación y los contenidos de odio como amenazas que requieren cooperación directa entre ambos países, intercambio de información y estrategias conjuntas de prevención. Un marco que permitirá profundizar en políticas de sensibilización social, reforzar la protección de las víctimas y actuar sobre los mensajes de odio en redes sociales, ámbito donde España y Marruecos han coincidido en la necesidad de mejorar los mecanismos de intervención temprana.

El discurso de odio extiende su radio de acción desde las redes sociales a la vida de las personas de los colectivos a los que se dirige, suponiéndoles una amenaza y generándoles un riesgo, al vulnerar sus derechos humanos fundamentales. También atenta contra la cohesión social y la seguridad de la ciudadanía, ya que contribuye a la polarización y fragmentación de la sociedad mediante el refuerzo de prejuicios y estereotipos negativos que generan vulnerabilidad en las víctimas, así como un entorno social de desconfianza y hostilidad.

Hay que recordar que el Ministerio cuenta con una herramienta fundamental en este aspecto, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). En su último informe, relativo al mes de octubre, el OBERAXE registró un total de 52.958 mensajes de carácter racista y xenófobo, cifra que eleva a 740.144 los contenidos con estas características detectados en los primeros diez meses de 2025. El 42% de los contenidos de odio detectados en octubre fueron retirados por las plataformas.

Proyecto Wafira

En paralelo, España y Marruecos están trabajando en una segunda edición del proyecto Wafira, liderada por la Secretaría de Estado de Migraciones y con el apoyo de la UE, el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y la OIT. Una nueva edición que pretende extender el éxito de este proyecto de migración circular a nuevos socios europeos y africanos.

Este programa, en el que participa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de Marruecos -coordinado por la Secretaría de Estado de Migraciones de España y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- busca optimizar los beneficios de la migración temporal en la campaña de frutos rojos de Huelva.

En su primera edición, gracias a la capacitación en emprendimiento recibida en España y el apoyo posterior en Marruecos, 209 mujeres -el 84%- han formalizado su negocio, obteniendo independencia económica, estabilidad para sus familias y más riqueza para sus lugares de origen.

