BGI LAW nombra a Salvador Cabello responsable del departamento de Extrajudicial

Su objetivo es consolidar un departamento que acompañe al cliente de forma cercana y continua

BGI LAW ha reforzado su oficina de Marbella con el nombramiento de Salvador Cabello Guillén como responsable del Departamento de Extrajudicial, desde el que asumirá la coordinación del asesoramiento civil, mercantil e inmobiliario del despacho en la Costa del Sol.

Su práctica se centra en el diseño y ejecución de soluciones extrajudiciales para empresas, inversores y particulares no residentes, con especial foco en operaciones societarias e inmobiliarias, compraventa de activos, financiación, refinanciación y reestructuración de deuda, así como en la negociación y redacción de contratos complejos y en la prevención de conflictos.

Antes de su incorporación a BGI LAW, desarrolló su carrera en el ámbito del asesoramiento bancario y del derecho de los negocios en los despachos Javier Herrera Llamas Abogados, G&A Abogados y Larios Tres Legal, donde participó en operaciones mercantiles e inmobiliarias con componente internacional, en estructuras de financiación de proyectos y en la resolución de conflictos societarios. Esta trayectoria le ha permitido consolidar un perfil especializado que ahora pone al servicio del equipo de BGI LAW en Marbella, especialmente en las áreas de derecho mercantil y Real Estate.

Salvador Cabello es graduado en Derecho y ha complementado su formación con estudios de posgrado en derecho de los negocios, arbitraje y métodos alternativos de resolución de conflictos, así como en materias vinculadas a mercados financieros, derecho de daños y litigación.

Julio Aguado, presidente de BGI LAW, ha destacado “el talento y la experiencia que, a pesar de su juventud, atesora Salvador, que ha sabido en poco tiempo liderar el departamento aportando nuevos enfoques siempre dirigidos a proporcionar la mejor solución para los problemas de los clientes”.

Por su parte, Salvador Cabello ha agradecido “la confianza depositada para liderar el área extrajudicial de la firma en Marbella” y ha subrayado que su objetivo es “consolidar un departamento que acompañe al cliente de forma cercana y continua, mediante un servicio técnico, ágil y preventivo, que contribuya a afianzar a BGI LAW como firma de referencia en la Costa del Sol”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos