Auren refuerza su área legal en Alicante con José Luis García-Cañada y su equipo de abogados

José Luis García-Cañada González cuenta con más de 35 años de experiencia en asesoramiento jurídico de empresas y litigación

Auren ha incorporado a José Luis García-Cañada que se convierte en nuevo socio de Auren Legal para reforzar el área jurídica en la oficina de Alicante.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, José Luis García-Cañada González, cuenta con más de 35 años de experiencia en asesoramiento jurídico de empresas y litigación. Anteriormente fue socio director de la división legal de Adire. García-Cañada está especializado en derecho civil, mercantil, penal económico y concursal, con una reconocida trayectoria en reestructuraciones y compliance.

Junto a José Luis se incorpora un equipo que pasan a reforzar la oficina de Auren Legal en Alicante. Su incorporación consolida especialmente las prácticas de procesal, el asesoramiento mercantil, concursal y reestructuraciones, y aporta un valor diferencial en compliance.

Con esta integración, Auren amplía sus capacidades en el asesoramiento jurídico integral a empresas de la provincia de Alicante, potencia la práctica de reestructuraciones y amplía su presencia en el ámbito procesal, además de incorporar una sólida cartera de clientes que ahora podrán acceder a la propuesta multidisciplinar de la firma en auditoría, consultoría y corporate.

Mario Alonso, presidente de Auren ha destacado que “la incorporación de este equipo en la oficina de Alicante es un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en la Comunidad Valenciana. Contar con profesionales con amplia trayectoria y prestigio nos permite seguir fortaleciendo nuestras capacidades y ampliando el alcance de nuestros servicios”.

Por su parte, José Luis García-Cañada, ha subrayado los retos de esta nueva etapa, “unirnos a Auren supone una gran oportunidad para nuestro equipo y para nuestros clientes. Sumamos más de tres décadas de experiencia en el asesoramiento jurídico empresarial y, a partir de ahora, podremos ofrecer a nuestros clientes el respaldo de una firma multidisciplinar e internacional, manteniendo la cercanía y la confianza que siempre nos ha caracterizado”.

En la Comunidad Valenciana, Auren cuenta con oficina en Alicante y en Valencia sumando entre ambas un equipo de cerca de 200 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral que abarca todo el territorio de la Comunidad Valenciana.

Tras esta integración, la oficina de Auren en Alicante, alcanza los siete socios. En la división de Legal: José Manuel Cambra, Balbina Martí, Antonio Sentí, Ricard Pérez, a los que se une José Luis García-Cañada. En la división de Auditoría: Rafael Nava y Cristina Herráiz.

