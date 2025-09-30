BALDER inaugura delegación en Santander

La firma apuesta por el norte de España y suma Santander a Bilbao, donde está presente desde 2012

BALDER, despacho especializado en Propiedad Industrial, Patentes y Marcas, ha inaugurado delegación en Santander como parte de su expansión por la zona norte de España. Así Santander se suma a Bilbao, donde BALDER está presente desde su nacimiento.

Fundada en 2012 con un equipo inicial de nueve personas, la firma ha alcanzado en 2024 una facturación de 27,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. Actualmente, BALDER cuenta con 105 profesionales, incluidos 10 socios y 15 asociados, lo que refleja su evolución sostenida en poco más de una década.

La oficina de Santander estará liderada por Elena Alonso, ingeniera de telecomunicación y agente de patentes europeas. Esta apertura es reflejo de la apuesta de BALDER por acercar su equipo de profesionales técnicos a empresas, centros tecnológicos y entes de investigación altamente innovadores.

Para Elena Alonso, que cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector de la propiedad industrial, centrada especialmente en los sectores de las telecomunicaciones, comunicaciones ópticas, redes de datos, semiconductores e invenciones basadas en software, modelos matemáticos e IA, la apertura de nuestra nueva oficina en Santander responde a la demanda de un asesoramiento técnico-jurídico próximo y personalizado en la protección de innovaciones de elevado valor tecnológico.

Con esta inauguración, BALDER se posiciona como el primer despacho especializado en Propiedad Industrial con sede en Santander que cuenta con una agente de patentes europeas, un hito que marca un antes y un después en la región. Esta expansión estratégica refuerza el crecimiento geográfico de la firma en el norte de España y permite ofrecer un servicio integral de máxima calidad en protección de patentes europeas, posicionando a Santander como referente para empresas innovadoras.

Con una proyección global, BALDER presta servicios a clientes nacionales e internacionales y cuenta con un equipo multicultural formado por profesionales de más de 16 nacionalidades que dominan 12 idiomas. En España, dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, a las que se suma ahora Santander, y en Latinoamérica en México, Colombia, Brasil y Argentina, promoviendo un modelo de trabajo híbrido que combina la presencialidad con el trabajo remoto desde diversos puntos de España, Europa y Latinoamérica.

En los últimos años, BALDER ha reforzado su posicionamiento en rankings de referencia del sector, como IAM, WTR, MIP Stars, Legal 500, Chambers y Leaders League. Desde 2020, forma también parte del prestigioso ranking de Financial Times, reconocimiento que avala su crecimiento, solidez y excelencia profesional.

