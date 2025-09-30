Baylos refuerza su equipo con Carmen González como directora del Área de Agencia

Baylos, firma de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, anuncia la incorporación de Carmen González como nueva Directora del Área de Agencia.

Con una trayectoria de más de 25 años en el sector, Carmen González ha liderado la gestión de amplias carteras de marcas y patentes en diferentes despachos, dirigiendo equipos multidisciplinares y coordinando procedimientos en distintas jurisdicciones. Su perfil combina una visión estratégica con un profundo conocimiento operativo de la tramitación, protección y defensa de derechos de propiedad industrial e intelectual, lo que avala su incorporación a Baylos como pieza clave en el fortalecimiento del área.

Carmen cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la propiedad industrial, y ha liderado la gestión de amplias carteras de marcas en diferentes despachos, dirigiendo equipos multidisciplinares y coordinando procedimientos en distintas jurisdicciones. Antes de unirse a Baylos, ha desarrollado su carrera en Pons IP, donde fue directora de Estrategia y Asesoría Jurídica y directora de Marcas y Brand Intelligence. También ha trabajado en otras firmas, como Ecija y Oficina Ponti.

David Gómez, socio director de Baylos, asegura: “en Baylos tenemos siempre la puerta abierta a la excelencia, y Carmen es un claro ejemplo: cuenta con una dilatada carrera que aúna conocimiento y experiencia en el sector, por lo que unido a sus cualidades personales, hace que su incoporación sea muy positiva para todo el equipo”, y añade, “los clientes del despacho se beneficiarán del liderazgo y visión global de Carmen”.

Además, señala Gómez “continuamos apostando por el crecimiento en áreas clave del desarrollo del despacho, como Agencia, Protección de Datos y Tecnología, con el objetivo de asegurar a nuestros clientes una actualización constante frente a los retos actuales en la prestación de servicios legales”.

El área de Agencia forma parte del ADN de Baylos desde hace varios años y, en esta nueva etapa, se consolida con un liderazgo claro y especializado. La llegada de Carmen refuerza la capacidad del despacho para acompañar a sus clientes en todas las fases de la propiedad intelectual, ofreciendo una visión global y estratégica siempre alineada con las necesidades de sus negocios, lo cual constituye un enfoque diferencial que posiciona a Baylos como una de las firmas de referencia en el mercado de los activos intangibles.

Por su parte, Carmen González, señala: “Me ilusiona asumir este nuevo reto en Baylos. Estoy convencida de que la integración de la visión jurídica con la gestión de los activos de propiedad intelectual marca la diferencia para los clientes, y trabajar con un equipo tan reconocido en el sector nos permitirá ofrecer un servicio completo y de excelencia”.

