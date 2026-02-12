Bird & Bird Spain, reconocido por Chambers & Partners como Band 1 en Intellectual Property y Corporate/M&A: Mid-Market

Bird & Bird Spain alcanza la categoría Band 1 en las áreas de Intellectual Property y Corporate/M&A: Mid-Market en la Guía Global 2026 de Chambers & Partners

El despacho liderado por Coral Yáñez posiciona dos de sus áreas más reconocidas en Band 1: Intellectual Property y Corporate/M&A: Mid-Market.

La firma, además, mantiene su posición destacada en otras áreas como Litigation: Highly Regarded (Band 2) y Energy & Natural Resources (Band 5). Entre las principales novedades de esta edición, el despacho, que recientemente ha celebrado su vigésimo aniversario en España, también ha sido reconocido por primera vez en la categoría de International & Cross-Border Transactions, alcanzando la Band 3.

En el ámbito individual, la socia Lourdes Ayala (Corporate) y el of counsel Manuel Lobato (Intellectual Property) revalidan su posición en Band 1. Además, los socios Pablo Berenguer (Dispute Resolution) y José Miguel Lissén, Antonio Cueto y Mariano Santos (miembros del departamento de Intellectual Property) también obtienen reconocimiento por su desempeño en sus respectivas áreas de práctica.

El directorio británico, además, incorpora a Alberto Rodríguez, socio de Corporate, en la categoría de Up-and-Coming, y destaca a Antonio Ballesteros, counsel del mismo departamento, como Associate to watch.

Para Coral Yáñez, socia directora de la oficina de Madrid, estos reconocimientos por parte de Chambers & Partners reflejan “el trabajo constante y el compromiso” de un equipo “que conoce a la perfección las necesidades de los clientes, así como los distintos escenarios en los que operan”.

Con un sector en continua transformación –en el que la especialización y la internacionalización cobran especial relevancia–, “nuestro despacho refuerza su apuesta por la innovación y el talento, valores que, desde nuestra llegada a España hace más de 20 años, forman parte de nuestro ADN”, afirma.

