Bruselas propone elevar a 800 millones el presupuesto de Justicia para 2028-2034

La Comisión Europea ha propuesto elevar a casi 800 millones de euros la partida destinada a programas de Justicia en el marco del presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, más del doble de lo que se invirtió en este ámbito en el ejercicio previo.

En concreto, Bruselas plantea que el marco financiero plurianual (MFP) pase de dedicar 305 millones entre 2021 y 2027 a 798 millones en los próximos siete años a su programa de Justicia, que incluye instrumentos para garantizar unos sistemas judiciales eficientes, inclusivos y digitalizados en toda Europa, basados en el Estado de derecho, el reconocimiento y la confianza mutua.

Con estos actos jurídicos, la Comisión ha completado su propuesta para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2028-2034, que asciende a casi 2 billones de euros a precios actuales y que los Veintisiete tienen que aceptar por unanimidad, con el consentimiento del Parlamento Europeo.

"Con casi 800 millones de euros, el presupuesto propuesto para el nuevo programa es más del doble del disponible en el actual MFP, lo que, en mi opinión, da fe de su impacto", ha destacado este miércoles en rueda de prensa el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, quien ha incidido en que estos recursos se utilizarán para seguir desarrollando un espacio "eficiente, inclusivo, resiliente y digitalizado".

Bruselas también plantea dotar con 6.200 millones su programa de Mercado Único y Aduanas --también el doble de la financiación en comparación con el actual presupuesto--, que agrupará la financiación destinada a apoyar el comercio comunitario y la cooperación entre las administraciones nacionales en los ámbitos de las aduanas, la fiscalidad y la lucha contra el fraude, de manera integral.

De este modo, se reúnen bajo un mismo paraguas los programas de aduanas (2.722 millones), Mercado Único (2.678 millones), cooperación fiscal (474 millones) y medidas contra el fraude (363 millones).

