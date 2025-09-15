Caballero y Fuentes Abogados organiza el XXVII Congreso anual de Hispajuris en Ciudad Real

Reunirá el 3 de octubre en Ciudad Real a jueces, empresarios y expertos jurídicos para analizar los errores más comunes en la gestión empresarial

El despacho Caballero y Fuentes Abogados, socio de Hispajuris en Ciudad Real, organiza el próximo viernes, 3 de octubre de 2025, el XXVII Congreso anual de Hispajuris, una cita que convertirá a la ciudad en punto de encuentro entre el mundo jurídico y el empresarial.

La jornada central del Congreso, titulada “Errores de empresas y empresarios desde la perspectiva de un juez”, se celebrará en colaboración con la Cámara de Comercio de Ciudad Real, en su salón de actos, y contará con la ponencia del titular del Juzgado de lo Mercantil en Ciudad Real, D. Carmelo Ordóñez. El encuentro pondrá el foco en los fallos que más frecuentemente ponen en riesgo la continuidad de las compañías, abordados con una mirada crítica y práctica desde la experiencia judicial. (Inscripciones y más información sobre la jornada, aquí).

Este Congreso, que cada año se celebra en una ciudad diferente, reúne a la red de despachos asociados y a la comunidad empresarial para compartir conocimientos que contribuyan a la mejora en la gestión empresarial, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en los negocios.

Durante la jornada intervendrán jueces, magistrados y especialistas en derecho mercantil y laboral, quienes compartirán experiencias reales y recomendaciones prácticas. La finalidad: ofrecer una visión multidisciplinar sobre los riesgos más habituales que afrontan las empresas, y proporcionar claves eficaces para evitarlos.

Rodrigo Caballero, socio director de Caballero y Fuentes Abogados, resalta: "Para nosotros es un honor formar parte de Hispajuris y acoger en Ciudad Real su congreso anual. Esta edición supone una oportunidad única para compartir conocimiento, estrechar lazos profesionales y situar a nuestra ciudad en el centro del debate jurídico-empresarial".

Con esta nueva edición del Congreso, Caballero y Fuentes Abogados refuerza su compromiso con la formación continua, la difusión del conocimiento jurídico y el impulso de Ciudad Real como sede de referencia para el análisis empresarial y legal.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos