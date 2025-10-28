CECA MAGÁN Abogados refuerza su área fiscal

Incorpora a Marta Catalán como socia a la oficina de Sevilla, aportando más de 15 años de experiencia en el ámbito tributario

Con su incorporación en la oficina de Sevilla, la firma amplia su presencia en la región y consolida su compromiso con el crecimiento de esta sede, especialmente en las áreas de Derecho Mercantil, Tributario y Laboral, con el objetivo de ofrecer un asesoramiento más completo y especializado a sus clientes.

Con más de 15 años de trayectoria, Marta Catalán está especializada en planificación fiscal, enfocada especialmente en operaciones de M&A, reestructuración empresarial, operaciones inmobiliarias y grupos consolidados. Además, ofrece asesoramiento fiscal a grupos familiares y empresas multinacionales.

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la nueva socia cuenta además con un Executive MBA y el Programa de Alta Dirección AD-1 por San Telmo Business School. Compagina su labor profesional con la docencia, siendo profesora del Máster de Asesoría Fiscal en el Instituto de Estudios Cajasol y del área de Tributación en el MBA de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Francisco Esteban, socio director de la oficina de Sevilla, comenta sobre la incorporación de Marta Catalán: “Representa un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento en áreas troncales clave como el Derecho Mercantil, Tributario y Laboral. Su experiencia nos permite seguir consolidando un enfoque verdaderamente multidisciplinar, reforzando nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales y de alto valor añadido a nuestros clientes”.

Marta Catalán, por su parte, comenta sobre su fichaje en CECA MAGÁN: “Afronto esta etapa con ilusión y con el compromiso de contribuir al crecimiento de la firma en Andalucía, reforzando el asesoramiento fiscal a las empresas desde una visión estratégica, cercana y orientada a aportar valor real al negocio de cada cliente.”

Con esta incorporación, CECA MAGÁN Abogados consolida su equipo en Derecho Tributario, Mercantil y Laboral en Andalucía, fortaleciendo su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral, cercano y especializado a las empresas de la región.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de CECA MAGÁN Abogados de seguir fortaleciendo su presencia nacional con profesionales de referencia, impulsando la excelencia y la innovación como pilares de su propuesta de valor al cliente.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos