El Rey resalta la función crucial de la justicia constitucional como salvaguarda de la libertad y como el último baluarte en la defensa del Estado de derecho

El rey Felipe VI ha clausurado este jueves el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia (WCCJ), que contó también con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Pumpido Tourón.

El monarca español, Felipe VI, resalta la función crucial de la justicia constitucional como salvaguarda de la libertad y como el último baluarte en la defensa del Estado de derecho, advirtiendo además sobre los desafíos que enfrentarán las generaciones venideras."

El Rey Felipe VI defiende la relevancia de la justicia constitucional como garantía de la libertad y como el último baluarte en la defensa del Estado de derecho. En su discurso, el monarca subraya la función esencial de esta rama del derecho en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como en la preservación del ordenamiento jurídico.

El monarca español no solo destaca la importancia de la justicia constitucional en el marco jurídico actual, sino que también advierte sobre los riesgos y desafíos que las generaciones futuras podrían enfrentar. En este sentido, el Rey Felipe VI enfatiza la necesidad de fortalecer y proteger la justicia constitucional para garantizar la continuidad del Estado de derecho y la protección de las libertades individuales.

La justicia constitucional, según el monarca, no solo es un pilar fundamental en la defensa del Estado de derecho, sino que también es una garantía indispensable para la libertad. En este sentido, el Rey Felipe VI insta a la sociedad a valorar y proteger la importancia de la justicia constitucional como el último baluarte en la defensa del Estado de derecho.

En conclusión, el discurso del Rey Felipe VI resalta la relevancia de la justicia constitucional en la protección de la libertad y en la defensa del Estado de derecho. Asimismo, el monarca advierte sobre los desafíos que las generaciones futuras podrían enfrentar, subrayando la necesidad de fortalecer y proteger la justicia constitucional.

