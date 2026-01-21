Clyde & Co lanza una plataforma para centralizar consultas y reclamaciones legales del sector turístico

Agencias de viajes, touroperadores, aseguradoras, hoteles y cadenas hoteleras pueden gestionar sus asuntos desde un espacio privado con acceso directo al despacho

Clyde & Co ha desarrollado I-Defend Travel, una plataforma tecnológica diseñada para optimizar la gestión de los asuntos legales vinculados a la actividad turística.

El sistema permite a empresas del sector canalizar de forma directa, ordenada y trazable sus consultas jurídicas con el despacho, evitando la dispersión de información y la sobrecarga de comunicaciones.

En concreto, I-Defend Travel permite a las empresas turísticas crear directamente sus consultas o incidencias desde un espacio privado y estas llegan de forma inmediata al equipo de especialistas de Clyde & Co para su análisis y resolución. Todas las comunicaciones, la documentación y las respuestas quedan integradas en un único entorno digital, accesible en tiempo real por el cliente.

La plataforma, dirigida a grupos de gestión de agencias de viajes, touroperadores, aseguradoras de viajes, hoteles y cadenas hoteleras, está pensada para dar soporte a todo tipo de cuestiones inherentes a la actividad turística, desde reclamaciones de clientes y proveedores hasta consultas sobre obligaciones legales, demandas recibidas o a interponer, y asuntos relacionados con aseguradoras de viajes.

El lanzamiento de I-Defend Travel se produce en un contexto de elevada actividad turística. Según los últimos datos publicados por el INE, solo en noviembre de 2025 se registraron más de 20,3 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. En este escenario, la resolución eficaz de incidencias durante dichos desplazamientos es un elemento clave para la confianza del usuario, que cada vez está más informado y dispuesto a ejercer sus derechos.

Desde la firma internacional Clyde & Co aseguran que el objetivo principal de I-Defend Travel es optimizar los procesos y mejorar la comunicación con los clientes, permitiéndoles tener en todo momento sus consultas perfectamente ordenadas, junto con las respuestas y soluciones jurídicas facilitadas. De esta forma, la plataforma elimina prácticamente el uso del correo electrónico, ya que todas las interacciones se realizan dentro de cada asunto mediante un sistema de comunicación individualizado.

El desarrollo del software ha tenido una duración aproximada de un año y medio y se ha llevado a cabo en colaboración con la empresa tecnológica Xatélite, que ha trabajado junto a Clyde & Co en el diseño de un sistema adaptado a las necesidades reales del sector. La plataforma incorpora medidas avanzadas de seguridad, incluyendo cifrado de datos, control de accesos y sistemas de encriptación, garantizando la confidencialidad de la información jurídica y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

I-Defend Travel ya está en pleno funcionamiento tras una fase previa de presentación a un grupo de clientes. “La plataforma ha tenido una acogida muy positiva. Los clientes valoran especialmente la posibilidad de tener todas sus consultas e incidencias centralizadas en un único espacio, con información actualizada en tiempo real y sin depender de intercambios constantes de correos o llamadas”, indica Ana Belén Sáez-Bravo, associate de Clyde & Co y coordinadora del proyecto.

En su primera fase, la solución dará servicio a alrededor de 320 empresas turísticas, entre agencias minoristas, mayoristas y touroperadores. El lanzamiento se ha realizado inicialmente en España, aunque la plataforma está preparada para operar en varios idiomas y adaptarse a otras jurisdicciones.

