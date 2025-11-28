CMS refuerza su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad al integrarse en ILUNION LEGAL ACADEMY

CMS Albiñana & Suárez de Lezo reafirma su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad

CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha formalizado su adhesión a ILUNION Legal Academy, iniciativa pionera que promueve la formación y empleabilidad de personas con discapacidad en el ámbito jurídico. El acuerdo fue firmado por Alejandro Oñoro, consejero delegado de ILUNION, y Alfonso Codes, socio director de CMS, en la sede corporativa de la firma legalen Madrid.

ILUNION Legal Academy integra el programa Unlimited, que ofrece formación práctica y experiencia real en entornos empresariales a estudiantes y perfiles junior con discapacidad. El objetivo: impulsar un sector legal más inclusivo y diverso.

Los participantes adquieren competencias técnicas y habilidades transversales como comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos, aplicando sus conocimientos en casos reales. El programa, premiado por su impacto social, ha recibido reconocimientos como el Premio a Mejor Proyecto de Sostenibilidad y ESG (El Confidencial), el galardón a la Mejor Iniciativa en Diversidad e Inclusión (Expansión Jurídico) y el Forbes Best Lawyers 2025.

“Nuestra incorporación a ILUNION Legal Academy refuerza el compromiso de la firma con una abogacía que genere oportunidades reales y contribuya a construir una sociedad más justa e inclusiva”.”, afirma Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

La sesión de presentación contó con las intervenciones de José Luis Barceló, director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo, Laura Toranzo, abogada del Área de Contratación Mercantil, Graciela Ranz, abogada del Área de Litigación, que estuvo acompañada por si guía intérprete Almudena Moreno, todos de ILUNION y por Fabio López, director de Gestión Operativa y Proyectos.

Con este convenio, CMS Albiñana & Suárez de Lezo reafirma su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad, sumándose a otras iniciativas como las colaboraciones con la Fundación Khanimambo, Prodis, REDI y diversos proyectos Pro Bono.

