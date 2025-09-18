Condena a dos años de cárcel por una inversión fallida en criptomonedas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado por administración desleal a un hombre por invertir el dinero de tres personas en criptomonedas y perderlo todo.

La Sala de lo Civil y Penal estima parcialmente el recurso de tres perjudicados y condena a dos años de prisión al acusado al que la Audiencia Provincial de Valladolid había absuelto en febrero de los delitos de apropiación indebida, estafa continuada e intrusismo profesional.

Los hechos se remontan a 2021. El acusado, con formación en mecánica industrial, participaba como profesor en una academia virtual dedicada a informar a las personas que se apuntaran a invertir en criptomonedas. Igualmente, formaba parte de un grupo de WhatsApp que tenía por objeto el invertir dinero en criptomonedas y a quienes ofreció una inversión garantizada con una rentabilidad de entre el 10 y el 15% mensual.

Según recoge la sentencia, el acusado recibió "unos fondos de los denunciantes con el compromiso de invertirlos en el producto o servicio “Modesta” que ofrecía unos importantes rendimientos. Pero, cuando tales rendimientos no se producen, sino que se generan pérdidas, cancela la inversión devolviendo los fondos (lo que hubiera) a su cuenta BINANCE y, a continuación, realiza con ellos, sin consentimiento y ni conocimiento de los denunciantes, una inversión en FUTUROS sobre Bitcoin alcista, creyendo que el precio iba a subir, lo que no se produce, sino que ocurre una bajada de precio, perdiendo la totalidad de los fondos invertidos o, al menos, desapareciendo éstos últimos con grave perjuicio económico para los denunciantes"

Tras esta exposición, los magistrados del Alto Tribunal regional concluyen que "se reúnen así todos los requisitos del delito de gestión o administración desleal del artículo 252 del Código Penal, que cabe atribuir al acusado como responsable criminalmente del mismo, sin que sea preciso que concurra un enriquecimiento personal por su parte, elemento que, en realidad, desconocemos si se ha producido o no, puesto que el mismo ha únicamente explicado que los fondos se perdieron".

