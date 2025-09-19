Condena por estafar a aseguradora con reparación de vehículos siniestrados

Idearon un plan para obtener la cobertura de reparación e indemnización de varios coches por importantes daños materiales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado las condenas que la Audiencia de Guadalajara impuso por estafa a un mediador de seguros y a un empresario dedicado a la compraventa de coches.

La Sala aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. El primero fue condenado a tres meses de cárcel y el segundo a cinco meses y quince días de prisión por delitos de estafa en grado de tentativa. Además, deberán hacerse cargo del abono de las costas.

Los hechos probados declarados narran que los acusados, que tenían una relación de amistad, idearon un plan con la finalidad de obtener de la compañía aseguradora Allianz, de la que era representante uno de ellos, la cobertura de reparación e indemnización de varios vehículos por importantes daños materiales.

La Sala justifica por qué no asume la posición de los acusados en su declaración, de quienes señala que “no dan explicación alguna distinta que pudiera desvirtuar el resultado conjunto de los indicios; en concreto alude a la ausencia total de prueba de que se trata de una maniobra de la aseguradora para desprenderse de los agentes con menor volumen de contratación”. Por todo ello, los magistrados concluyen que “existe prueba de cargo bastante y hábil que desvirtúa la presunción de inocencia”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

STSJ Cast-La Mancha (Civil y Penal) de 17 julio de 2025. EDJ 2025/671881

