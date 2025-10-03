Condena por romper un vaso de cristal en la cara

Los hechos probados relatan que el perjudicado se encontraba celebrando un cumpleaños en el mismo pub donde el acusado estaba como invitado en una comunión. A la salida del local, tras indicarle que debía dejar el vaso de cristal dentro y sustituirlo por otro de plástico, le golpeó con él en la cara hasta romperlo, provocándole heridas, la perforación del globo ocular izquierdo y anisocoria.

La Sala subraya que los hechos probados de la sentencia declaran que la víctima sufrió un largo periodo de curación, cuyas secuelas aparecen en los informes médicos ratificados en el plenario: alteraciones postraumáticas del iris, perjuicio estético y pérdida del 60% de visión del ojo izquierdo. “Se trata de una secuela diferente de las demás”, explican los magistrados. “La pérdida de agudeza visual, entendida como claridad o nitidez con la que el ojo puede distinguir detalles de objetos, nada tiene que ver con el perjuicio estético ni con que una parte del iris se haya desprendido del cuerpo ciliar. Así viene valorado pericialmente por los forenses y no se ha practicado prueba alguna que desvirtúe dicha consideración (…). La sentencia motiva sobradamente el importe que fija como indemnización”, concluyen los juzgadores.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.

STSJ Cast-La Mancha (Civil y Penal) de 7 julio de 2025. EDJ 2025/657246