La mujer se quedó con los 400 euros que el denunciante le transfirió a su cuenta bancaria y nunca le envió el producto

Condenada por estafar en venta a través de anuncio de internet

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a tres meses de prisión y multa de 540 euros una mujer por estafar a un comprador a través de una página de anuncios en internet y tendrá que indemnizarle con 400 euros.

Anuncio por internet

El denunciante, interesado en la compra de una máquina de varear por la que se pedía 400 euros, contactó con ella a través de whatsapp y realizó una transferencia con el pago. Tras unos días de espera y no recibir el producto, contactó con el vendedor, que le dio largas. Posteriormente, solicitó al banco que le realizara la devolución de la transferencia, pero el receptor ya había extraído el dinero de la cuenta.

“Este Tribunal ha examinado la prueba y no tiene la menor duda sobre la autoría”, señalan los magistrados. “La existencia del engaño precedente, alma y motor del delito de estafa, se deduce de los hechos probados, a cuya literalidad debemos atenernos dado el motivo por infracción de ley elegido”, razonan.

La sentencia es firme y no cabe recurso.

SAP Cáceres de 11 junio de 2025. EDJ 2025/661197