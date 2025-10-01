Condenada por estafar en venta a través de anuncio de internet

El denunciante, interesado en la compra de una máquina de varear por la que se pedía 400 euros, contactó con ella a través de whatsapp y realizó una transferencia con el pago. Tras unos días de espera y no recibir el producto, contactó con el vendedor, que le dio largas. Posteriormente, solicitó al banco que le realizara la devolución de la transferencia, pero el receptor ya había extraído el dinero de la cuenta.

“Este Tribunal ha examinado la prueba y no tiene la menor duda sobre la autoría”, señalan los magistrados. “La existencia del engaño precedente, alma y motor del delito de estafa, se deduce de los hechos probados, a cuya literalidad debemos atenernos dado el motivo por infracción de ley elegido”, razonan.

La sentencia es firme y no cabe recurso.

SAP Cáceres de 11 junio de 2025. EDJ 2025/661197