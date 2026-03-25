Cuatrecasas alcanza un volumen de negocio de 447,1 millones de euros

La actividad generada fuera de España roza los 100 millones de euros y supone ya el 22,2 % del total de la Firma

Cuatrecasas ha cerrado el ejercicio 2025 con un volumen de negocio histórico de 447,1 millones de euros.

Entre 2020 y 2025, la firma ha registrado un incremento acumulado de facturación cercano al 42 %, equivalente a 131,8 millones de euros adicionales.

La cifra de negocio en España se sitúa en 347,7 millones de euros, mientras que la actividad internacional alcanza los 99,4 millones. Con un peso del 22,2 % sobre el total, este desempeño confirma a Cuatrecasas como la firma de abogados de origen español con mayor proyección internacional por volumen de ingresos. Los resultados consolidan la evolución de Cuatrecasas hacia un modelo equilibrado por geografías, sustentado en la especialización, el conocimiento sectorial y el asesoramiento de alto valor. Todo ello apoyado en una estructura organizada por grupos de especialidad e industrias y apostando esencialmente por el crecimiento orgánico.

Con un aumento del 2,5 % respecto a 2024 (y del 1,22 % en España), la Firma mantiene un sólido desempeño en el eje España‑Portugal, base de su modelo ibérico diferencial que combina liderazgo local y presencia internacional creciente.

Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, afirma: «Cerrar 2025 con un volumen histórico de 447,1 millones de euros es el fruto de una estrategia clara: excelencia técnica, cercanía al cliente y una apuesta sostenida y decidida por el talento y la tecnología. Este crecimiento, además, refuerza nuestra vocación internacional, que ya supone más de una quinta parte de los ingresos, impulsada por el desarrollo de nuestras oficinas y equipos y por la creciente demanda de asesoramiento multijurisdiccional de alto valor».

Informe de Sostenibilidad Corporativa 2025

Cuatrecasas ha publicado también su Informe de Sostenibilidad Corporativa 2025, en el que detalla su desempeño en materia ESG y su contribución en ámbitos no financieros. Entre los aspectos destacados figura una inversión de 4,3 millones de euros en I+D+i y de 2,8 millones en formación, reforzando la cualificación de su talento profesional mediante planes de carrera más flexibles y adaptados a las nuevas tendencias y expectativas.

La Firma cerró el año con un equipo de 1.985 profesionales, compuesto por un 70 % de abogados y un 30 % de personal de organización. En materia de paridad y diversidad, ha elaborado un nuevo Plan de Igualdad orientado a eliminar cualquier forma de discriminación por razón de género y a garantizar la igualdad de oportunidades.

En el ámbito de la contribución social, el tiempo dedicado a servicios pro bono alcanzó las 5.887 horas, un 47 % más que en 2024, al que se suma un volumen de donaciones a entidades sin ánimo de lucro superior a los 500.000 euros.

En su avance hacia una transición sostenible, el 78 % de la energía consumida en 2025 ha sido de origen renovable. Además, el 84 % de las oficinas cuenta ya con certificación LEED o BREEAM, estándares de referencia internacional en edificación sostenible. La firma ha reducido asimismo un 13,41 % su huella de carbono respecto a 2024. Estos indicadores forman parte de la estrategia corporativa de ESG, que impulsa prácticas responsables tanto a nivel social como medioambiental.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos