David Figueroa, elegido presidente de la Unión Internacional del Notariado

En el marco de la reunión celebrada en la capital alemana, la UINL ha elegido como nuevo presidente al notario mexicano David Figueroa Márquez

El recién elegido presidente cuenta con gran prestigio y una amplia trayectoria en el notariado mundial y en su país de origen. Ha sido anteriormente presidente del Notariado de México y presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la UINL, entre otros cargos, desde los cuales ha impulsado el fortalecimiento de la función notarial al servicio de la sociedad en el ámbito internacional y regional.

La UINL agrupa actualmente a 93 países, incluida España, que representan aproximadamente dos terceras partes de la población mundial, constituyendo la mayor organización notarial a nivel global. Su modelo de referencia es el sistema notarial latino-germánico, que continúa en expansión y consolidación en diferentes continentes. En los últimos años, países de gran relevancia, como China, se han incorporado a la organización, reforzando su peso y proyección internacional.

Para la presidenta del Consejo General del Notariado de España, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, “la elección de David Figueroa Márquez supone un nuevo impulso al liderazgo del notariado latino en el mundo, con el compromiso de seguir trabajando en favor de la sociedad por la seguridad jurídica preventiva, la justicia y la paz social, principios que inspiran la labor de la UINL”.

