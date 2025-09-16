Debates Lefebvre: Amnistía y Constitución

Este miércoles, 17 de septiembre, los expertos en Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo y Joan Ridao, participan en el primer Debate Lefebvre que abordará la amnistía y la Constitución.

Una conversación estimulante que presentará distintos puntos de vista y argumentos sobre complejas cuestiones que definen el panorama jurídico y político actual de España y Cataluña.

El Debate Lefebvre, que tendrá lugar este miércoles a las 16h en formato online, será moderado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre. Este espacio promete ofrecer dos visiones diferentes, que sin duda potenciarán el análisis y abrirán nuevas perspectivas para la comprensión y reflexión sobre el tema.

