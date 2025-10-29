Digitalización para la gestión de la sostenibilidad en la empresa

La digitalización y la sostenibilidad empresarial están estrechamente vinculadas en la normativa europea y nacional reciente.

La digitalización permite a las empresas gestionar, reportar y verificar la información sobre sostenibilidad de manera más eficiente, transparente y accesible, contribuyendo a la transformación digital del tejido empresarial y a la consecución de los objetivos de sostenibilidad.

¿Cómo sacar el mayor partido de la digitalización en relación con la sostenibilidad?

Lefebvre publica el ebook "Toovalu: la tecnología ideal para la gestión de la sostenibilidad en tu empresa", una guía que detalla cómo la digitalización de la gestión ESG (Environmental, Social, and Governance) puede revolucionar los mecanismos de cumplimiento y reporte, optimizando los procesos internos y fortaleciendo la colaboración.

El ebook proporciona un visión completa sobre quiénes están obligados a reportar y los plazos de aplicación, ofreciendo a las empresas una visión clara de sus deberes y responsabilidades en materia de sostenibilidad.

Además, el texto muestra las claves por las que una herramienta informática especializada puede simplificar la gestión de datos ESG, pues no es solo un sistema de reporte, sino un motor para la toma de decisiones estratégicas que impulsan el valor a largo plazo y la resiliencia empresarial

El ebook también pone de manifiesto la importancia de la planificación estratégica en el proceso de descarbonización. Mediante trayectorias personalizadas y modelado avanzado, las empresas pueden establecer metas a corto, medio y largo plazo, facilitando el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad.

Además, muestra las herramientas de colaboración y cumplimiento, así como facilita instrucciones claras sobre cómo aprovechar los módulos de compensación y neutralidad climática para una estrategia ambiental completa.

Como valor añadido, el ebook ofrece la posibilidad de probar Toovalu, una solución que simplifica la compleja gestión ESG y el cumplimiento normativo.

Descarga el ebook Toovalu: la tecnología ideal para la gestión de la sostenibilidad en tu empresa

