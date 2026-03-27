El BOE publica el cese de Montero como vicepresidenta y los nuevos nombramientos

Este viernes Cuerpo y España, jurarán o prometerán sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese de la hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los nombramientos de Carlos Cuerpo y Arcadi España en sus respectivas nuevas carteras.

En el cese, que recoge el BOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradece los "servicios prestados" a Montero durante sus ochos años como miembro del Ejecutivo. La que fuera vicepresidenta primera pasa ahora a liderar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El BOE también se ha hecho eco del nombramiento de Carlos Cuerpo, atendiendo los artículos 62 y 100 de la Constitución, y a propuesta del presidente del Gobierno, como vicepresidente primero y ministro de Economía, y a Arcadi España como nuevo titular de Hacienda.

Asimismo, se recoge también una disposición general en el BOE sobre la Vicepresidencia Primera del Gobierno, a la que le corresponde "el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente real decreto".

Traspaso de carteras

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, jurarán o prometerán sus nuevos cargos y realizarán el traspaso de carteras este viernes por la mañana.

En primer lugar, Cuerpo y España, jurarán o prometerán sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI a las 9.30 horas, en el Palacio de la Zarzuela.

Posteriormente, a las 12.30 horas, escenificarán el tradicional traspaso de carteras como vicepresidente primero, en el caso de Cuerpo, y como ministro de Hacienda, en el de España, de manos de María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda.

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