El CGPJ firma un convenio con la Fundación Secretariado Gitano

Con el fin de facilitar el acceso a la justicia de las personas gitanas

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la directora de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, han firmado hoy un convenio de colaboración que, además de mantener e impulsar la colaboración entre ambas instituciones, tiene por objeto garantizar el acceso a la justicia por parte de las personas gitanas.

El acuerdo establece las líneas de colaboración entre ambas entidades que, en materia de formación, incluyen la organización y realización conjunta de actividades tanto en el marco de la Formación Inicial como de la Formación Continua de los integrantes de la Carrera Judicial. También se prevén acciones de difusión de materias de interés común tales como igualdad de trato, normativa antidiscriminatoria, delitos de odio con especial foco en el abordaje del antigitanismo y el acceso a la justicia y, en particular, atención a mujeres gitanas víctimas de violencia de género.

Entre otras actividades, el convenio se refiere a la elaboración de guías, protocolos de actuación y cualquier tipo de publicación orientada a facilitar herramientas cuyo fin es garantizar un trato debido a las personas gitanas, evitando sesgos y prejuicios, en su acceso a la Justicia.

Las instituciones firmantes acuerdan también la elaboración de un estudio específico de las sentencias sobre agresiones sexuales a menores gitanas y una recopilación de sentencias de delitos de odio con motivación antigitana, así como la realización de actividades tendentes a facilitar el acceso a la Carrera Judicial de personas gitanas.

La ejecución del convenio, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables, será asumida por el Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género en coordinación con las comisiones de Igualdad y de Escuela Judicial.

