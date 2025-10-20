El CGPJ pone en marcha la Red de Especialistas en Igualdad

La Red de Especialistas en Igualdad del Poder Judicial (REI), cuyos primeros treinta integrantes han sido nombrados por el Pleno a propuesta de la Comisión de Igualdad tras un proceso selectivo público entre miembros de la Carrera Judicial, ha empezado su andadura con la formación de sus grupos de trabajo.

La función de la REI, inspirada en modelos ya consolidados en el CGPJ como la REDUE (Red de Especialista en Derecho de la Unión Europea) y la REJUE (Red Judicial Española), es ofrecer a todos los integrantes de la Carrera Judicial el apoyo técnico y la información necesaria en cuestiones relacionadas con la aplicación del principio de igualdad: acceso a la justicia y enjuiciamiento con perspectiva de género y también igualdad de oportunidades y conciliación laboral.

La Red ha sido inaugurada hoy por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y ha contado con el discurso inaugural de María Emilia Casas, jurista y expresidenta del Tribunal Constitucional. Las primeras palabras de la presidenta del TS y del CGPJ han sido de agradecimiento a los vocales de la Comisión de Igualdad, Gema Espinosa, Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés, por su trabajo y a los primeros treinta especialistas de la REI por su compromiso para que este proyecto sea una realidad.

Perelló ha recordado los importantes pasos dados en los últimos años por el CGPJ en materia de igualdad -entre ellos, los Planes de Igualdad de la Carrera Judicial o la Red de Delegados de Igualdad en los Tribunales Superiores de Justicia- y ha animado a “seguir avanzando” en esa dirección. “El principio de igualdad y la necesidad de juzgar con perspectiva de género han de estar siempre presentes en la labor diaria de los miembros de la Carrera Judicial”, ha señalado.

En su opinión, la creación de la REI es una muestra más del compromiso del CGPJ, por lo que ha asegurado que “hoy es un día especialmente importante para el Poder Judicial en nuestro país y para el avance de las mujeres en general”.

Para Isabel Perelló, la REI constituye un “valioso apoyo técnico” que complementará y fortalecerá la labor de los órganos judiciales en materia de “igualdad, conciliación y corresponsabilidad”. Y, más allá, la Red pretende ser un “espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva”, respondiendo de este modo a una necesidad estratégica del Poder Judicial en su compromiso con la igualdad real y efectiva recogida en la Constitución.

Organización y funciones de la REI

La REI, integrada por treinta jueces/as y magistrados/as especialistas, se estructura en grupos de trabajo que coinciden con los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social) y con áreas temáticas que abordan problemáticas sociales específicas como la trata de seres humanos, el antigitanismo, LGTBIQ+, personas migrantes y edadismo en la sociedad, con especial atención a su impacto en el ámbito judicial. Una organización que responde a la transversalidad del principio de igualdad y de la necesidad de juzgar con perspectiva de género en todos los ámbitos del Derecho.

Entre sus funciones destaca la elaboración de estudios, guías y protocolos que favorezcan la igualdad efectiva dentro y fuera del ámbito judicial. Así, está prevista la elaboración, entre otras, de una Guía de Perspectiva de Género en la que participarán ocho magistradas, dos por cada orden jurisdiccional, con el fin de integrar la perspectiva de género en la práctica judicial.

También se trabajará en el análisis de derechos, licencias y medidas de conciliación en la Carrera Judicial; en la identificación, marcaje y análisis de resoluciones relevantes para la igualdad; en la actualización normativa y jurisprudencial en materia de igualdad de trato, no discriminación y aplicación de la perspectiva de género; en la propuesta y participación en actividades formativas dirigidas a la Carrera Judicial, en coordinación con la Escuela Judicial y en el impulso del lenguaje inclusivo.

