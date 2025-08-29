El Colegio de Lugo crea un servicio de asesoramiento legal gratuito para víctimas de incendios

La medida, tomada en reunión extraordinaria, ha comenzado a funcionar el 27 de agosto

El Colegio de la Abogacía de Lugo ha creado un servicio de asesoramiento legal gratuito para las víctimas de incendios en la provincia de Lugo.

“Hemos dado tres días a los abogados para que se inscriban. Van ofrecer este servicio de manera totalmente altruista”, explica la gerente del Colegio, Mercedes Alvise. “El objetivo es que ayuden a los afectados con las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, con las aseguradoras y también con la solicitud de subvenciones y ayudas”.

El asesoramiento se ofrecerá durante seis meses pero puede ser prorrogado si los afectados lo necesitan. “El servicio tendrá carácter exclusivamente orientativo sin perjuicio de que, en el caso de resultar necesario, se proceda la pertinente tramitación de la solicitud de reconocimiento del beneficio de Justicia Gratuita”, añade la gerente.

El asesoramiento se puede solicitar presencialmente en la sede del Colegio (Pascual Veiga, 2, bajo, de Lugo), telefónicamente en el 982242007 o en el correo electrónico icalugo@avogacia.org.

