El Congreso IA Derecho y Empresa de Lefebvre se consolida como foro de referencia para conocer las implicaciones jurídicas y de negocio en la aplicación de la IA

Uno de los elementos diferenciales es la diversidad de perfiles participantes, que refleja cómo la transformación impulsada por la IA afecta transversalmente al sector jurídico.

El evento será el próximo 10 de junio en formato online y presencial desde la sede central de Banco Santander en Madrid.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, celebra el próximo miércoles 10 de junio la tercera edición del Congreso IA Derecho y Empresa, bajo el lema “Del impacto a la acción: la nueva práctica jurídica”. Después de tres ediciones y con una participación que supera los 700 asistentes, el encuentro es el foro de referencia para que los profesionales puedan conocer de primera mano los avances, aplicaciones y tendencias del uso de la inteligencia artificial en despachos, asesorías jurídicas y empresas.

En esta nueva convocatoria los expertos procedentes de despachos, empresas y el ecosistema Legaltech pondrán el foco en cómo las empresas y los profesionales del Derecho están integrando la IA con seguridad jurídica en sus procesos, modelos organizativos y toma de decisiones. No se trata solo de analizar el impacto tecnológico de la IA, sino también sus implicaciones jurídicas, organizativas y de negocio.

La ponencia “El management del después de la tecla” a cargo de Xavier Marcet, experto en innovación, estrategia, management humanista y vicepresidente del Grupo Marlex, dará inicio a la jornada de Lefebvre que tiene dos bloques principales, uno sobre regulación, riesgo y cumplimiento y otro sobre Legal Ops y estrategia empresarial.

Durante las distintas sesiones se analizarán cuestiones como:

la gobernanza de sistemas de IA;

los riesgos regulatorios y reputacionales;

la automatización de procesos jurídicos;

la trazabilidad y supervisión de decisiones;

la evolución de los departamentos legales;

y el impacto de los agentes inteligentes en la empresa.

El Congreso también abordará uno de los debates más relevantes del momento que reflexiona sobre el papel del abogado en un entorno cada vez más automatizado y el surgimiento de nuevos perfiles profesionales vinculados al LegalTech y las Legal Operations.

Despachos, empresas y LegalTech

En el ámbito de los despachos y firmas legales participarán representantes de organizaciones como Deloitte Legal, Hogan Lovells, BDO Abogados, ECIJA, KPMG Abogados, Pérez-Llorca, ETL Global o Legal Reset, quienes compartirán experiencias vinculadas a temas como gobernanza, eficiencia operativa, automatización y transformación digital de la práctica jurídica.

La visión empresarial vendrá a través de representantes de compañías de sectores estratégicos como banca, energía, telecomunicaciones, retail o servicios, con participación de los responsables jurídicos y de innovación de entidades como Banco Santander, Moeve, MasOrange, Grupo Eulen o Bimba y Lola.

Junto a ellos, el ecosistema LegalTech tendrá un papel destacado a través de compañías y especialistas centrados en automatización, workflows jurídicos, eficiencia operativa y nuevas herramientas de IA aplicada al sector legal.

Además, la presencia de expertos en innovación, transformación organizativa y sector público aportará una visión transversal sobre los retos que plantea la adopción de inteligencia artificial en la cultura corporativa o la Administración pública.

Talleres prácticos y casos reales

Como principal novedad, esta edición incorpora talleres prácticos orientados a la aplicación real de la IA en el día a día de despachos y departamentos jurídicos.

Aquí se trabajará sobre casos concretos relacionados con automatización de workflows legales, revisión contractual, due diligence, optimización de procesos internos y mejora de la eficiencia operativa en pequeñas y medianas firmas. En dichos talleres se abordarán nuevas dinámicas de trabajo vinculadas al denominado “vibecoding”, o los cambios que la IA ha provocado en el desarrollo profesional de los perfiles junior y en la formación.

El Congreso IA Derecho y Empresa 2026 de Lefebvre cuenta con el patrocinio del Banco Santander, Deloitte Legal, KPMG Abogados y ETL Global, así como con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y GLTH.

El programa completo se puede consultar en la página web del Congreso IA Derecho y Empresa.

Fecha: 10 de junio 2026

Horario: de 9:00 a 18:00 horas

Lugar: Sede Banco Santander, C/ Ignacio Luca de Tena, 11 (Madrid- 28027)

Formato: presencial y virtual

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