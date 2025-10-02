Ribón busca impulsar con los Grupos Parlamentarios las principales demandas de la abogacía madrileña

Con el arranque del nuevo periodo de sesiones parlamentarias, Eugenio Ribón ha iniciado con la secretaria general del Partido Popular y responsable de Justicia de la formación, Cuca Gamarra, una ronda de encuentros institucionales

Coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones parlamentarias, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha iniciado una ronda de encuentros institucionales con los principales grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

En este marco, se reunió con la secretaria general del Partido Popular y responsable de Justicia de la formación, Cuca Gamarra, para trasladarle las propuestas del Colegio orientadas a reforzar los derechos de la ciudadanía y la calidad del sistema de Justicia.

Durante el encuentro, Ribón expuso cinco asuntos que el ICAM considera prioritarios para mejorar la protección de los ciudadanos y garantizar un acceso más justo y eficaz a la Justicia:

• Pasarela al RETA. El decano defendió una reforma que permita a los abogados de la Mutualidad integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin pérdida de derechos. Recordó que esta medida no solo atañe al colectivo, sino también a la sostenibilidad de las pensiones y a la confianza de los profesionales en el sistema público de protección social.

• Cuentas de consignación. Ribón denunció la situación de miles de ciudadanos que, aun teniendo una sentencia firme a su favor, deben esperar meses o años para cobrar las cantidades reconocidas porque quedan retenidas en las cuentas de consignación judicial. Planteó una reforma legal que garantice que estos fondos se liberen sin demora y que, en caso contrario, los beneficiarios perciban intereses compensatorios, evitando así una injusticia añadida a quienes ya han litigado durante años.

• Honorarios profesionales. El decano señaló que la publicación de criterios orientativos de honorarios no es un asunto interno de la abogacía, sino una cuestión de transparencia y seguridad jurídica para los ciudadanos, que deben conocer de antemano las consecuencias económicas de acudir a los tribunales. Por ello, reclamó un dictamen del Consejo de Estado que despeje la inseguridad actual y garantice que los consumidores puedan acceder a una información clara y fiable.

• Agosto inhábil. Ribón propuso equiparar la vía judicial y la vía administrativa para declarar el mes de agosto inhábil también en los recursos administrativos. Explicó que hoy muchos ciudadanos ven comprometidos sus derechos por notificaciones recibidas en pleno verano, cuando carecen de tiempo o medios para reaccionar. Esta reforma evitaría indefensiones, reforzaría la igualdad y daría coherencia al sistema.

• Reforma de la contratación pública. El decano advirtió de que la actual regulación de los contratos públicos de servicios jurídicos puede perjudicar a los ciudadanos, al primar el criterio del precio por encima de la calidad en la adjudicación. Defendió que la defensa legal de las administraciones quede excluida de la Ley de Contratos del Sector Público y que, en los casos sujetos a la norma, se reconozca el carácter intelectual de los servicios jurídicos para asegurar que prevalezcan criterios de calidad y especialización sobre la mera subasta económica

Una mejor Justicia para la ciudadanía.

Además de estos asuntos, Ribón repasó otros retos que inciden directamente en la tutela judicial de los ciudadanos, como la digitalización de la Justicia, la sobrecarga de los tribunales o la necesidad de fortalecer el turno de oficio como garantía de igualdad en el acceso a la Justicia.

“Todas estas reformas que plantea la abogacía madrileña buscan garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos. Se trata de que las sentencias se cumplan sin demoras, de que los ciudadanos conozcan con transparencia los costes de litigar, de que nadie quede indefenso en agosto y de que la contratación pública de servicios jurídicos se rija por criterios de calidad. Nuestro compromiso como Colegio es trabajar para que el sistema de Justicia sea más justo, previsible y accesible para la sociedad en su conjunto”, afirmó el decano al término de la reunión.

Además, el decano quiso agradecer igualmente la buena disposición mostrada en el encuentro y destacó “el espíritu constructivo con el que se han recibido nuestras propuestas, lo que nos anima a seguir trabajando junto a los grupos parlamentarios para que estas reformas se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía”.

