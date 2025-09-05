El decano del ICAM, Eugenio Ribón, visita a la abogacía de Madrid

Visitó distintas sedes judiciales y despachos para conocer de primera mano las inquietudes, necesidades y prioridades de la profesión

La jornada comenzó en la capital donde el Decano ha mantenido un encuentro con los responsables de Écija, una firma de referencia en economía digital y la innovación.

Durante la visita, Eugenio Ribón se interesó por los desafíos en este ámbito y, a su vez, trasladó la vocación del ICAM por contribuir al avance de la profesión en esta materia.

Por parte de Écija participaron en la reunión el socio director, Alejandro Touriño, y los socios de litigación y arbitraje, Librado Loriente, Margarita Soto, Fabio Virzi, Jose María Abella y Javier López.

Touriño destacó del encuentro que: “Para ECIJA siempre es un privilegio recibir al Decano del ICAM y poder compartir de primera mano los importantes retos que afronta la. La cercanía y la escucha activa del Colegio son fundamentales para avanzar en una profesión más innovadora, competitiva y, sobre todo, más cercana a las necesidades de la ciudadanía.”

Posteriormente, Eugenio Ribón se desplazó a las sedes judiciales de Plaza de Castilla, donde dialogó con profesionales que ejercen a diario en este núcleo de gran actividad jurídica, y con la Jueza Decana, María Jesús del Barco.

Visita a la abogacía metropolitana con el Alcalde de Móstoles

La jornada ha finalizó en Móstoles, con la visita a la Delegación Sur del ICAM donde estuvo acompañado por Manuel Bautista Monjón, alcalde de Móstoles, y el teniente de alcalde Alberto Rodríguez de Rivera, y al despacho Hachi Abogados ubicado en esta localidad, en una excelente oportunidad para compartir impresiones y seguir estrechando la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía y de la justicia.

Con estas visitas, el ICAM refuerza su compromiso de cercanía y apoyo a la abogacía madrileña, impulsando una comunicación directa que permita identificar las necesidades del ejercicio profesional y acompañar a la profesión en el inicio de un nuevo curso judicial.

“Queremos estar al lado de la abogacía en su día a día, conocer sus realidades y trabajar conjuntamente para dar respuesta a los retos de la profesión”, ha subrayado Eugenio Ribón.

De esta manera, el Colegio reitera su voluntad de ser una institución próxima, participativa y atenta a las demandas de todos los colegiados y colegiadas, acompañando y defendiendo a la abogacía en su labor esencial al servicio de la justicia y de la ciudadanía.

Balance del Decano ante la apertura del año judicial

En cuanto a la situación actual de la Justicia, el Decano Eugenio Ribón consideró que “La nueva regulación de los Medios Alternativos de Resolución de Controversias, tal y como se ha desarrollado, lejos de agilizar la justicia, anuncia un colapso de nuestros tribunales y también un encarecimiento de los procesos”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos