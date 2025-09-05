El decano del ICAM, Eugenio Ribón, visita a la abogacía de Madrid

Durante la visita, Eugenio Ribón se interesó por los desafíos en este ámbito y, a su vez, trasladó la vocación del ICAM por contribuir al avance de la profesión en esta materia.
Por parte de Écija participaron en la reunión el socio director, Alejandro Touriño, y los socios de litigación y arbitraje, Librado Loriente, Margarita Soto, Fabio Virzi, Jose María Abella y Javier López.
Touriño destacó del encuentro que: “Para ECIJA siempre es un privilegio recibir al Decano del ICAM y poder compartir de primera mano los importantes retos que afronta la. La cercanía y la escucha activa del Colegio son fundamentales para avanzar en una profesión más innovadora, competitiva y, sobre todo, más cercana a las necesidades de la ciudadanía.”
Posteriormente, Eugenio Ribón se desplazó a las sedes judiciales de Plaza de Castilla, donde dialogó con profesionales que ejercen a diario en este núcleo de gran actividad jurídica, y con la Jueza Decana, María Jesús del Barco.
Visita a la abogacía metropolitana con el Alcalde de Móstoles
La jornada ha finalizó en Móstoles, con la visita a la Delegación Sur del ICAM donde estuvo acompañado por Manuel Bautista Monjón, alcalde de Móstoles, y el teniente de alcalde Alberto Rodríguez de Rivera, y al despacho Hachi Abogados ubicado en esta localidad, en una excelente oportunidad para compartir impresiones y seguir estrechando la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía y de la justicia.
Con estas visitas, el ICAM refuerza su compromiso de cercanía y apoyo a la abogacía madrileña, impulsando una comunicación directa que permita identificar las necesidades del ejercicio profesional y acompañar a la profesión en el inicio de un nuevo curso judicial.
“Queremos estar al lado de la abogacía en su día a día, conocer sus realidades y trabajar conjuntamente para dar respuesta a los retos de la profesión”, ha subrayado Eugenio Ribón.
De esta manera, el Colegio reitera su voluntad de ser una institución próxima, participativa y atenta a las demandas de todos los colegiados y colegiadas, acompañando y defendiendo a la abogacía en su labor esencial al servicio de la justicia y de la ciudadanía.
Balance del Decano ante la apertura del año judicial
En cuanto a la situación actual de la Justicia, el Decano Eugenio Ribón consideró que “La nueva regulación de los Medios Alternativos de Resolución de Controversias, tal y como se ha desarrollado, lejos de agilizar la justicia, anuncia un colapso de nuestros tribunales y también un encarecimiento de los procesos”.