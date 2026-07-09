El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebrará el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con una acción de alto impacto visual

El ICAM presenta este viernes en Plaza de Castilla una campaña en autobuses de la EMT para visibilizar la labor de la abogacía de oficio y el derecho de defensa.

El Colegio celebrará en su sede un acto institucional por el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio y entregará al exministro de Justicia Juan Alberto Belloch la Encomienda de la Hermandad por su impulso a la Ley de Justicia Gratuita

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebrará el viernes 10 de julio el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con una acción en las calles de la capital. Se trata de la presentación, junto a los juzgados de Plaza de Castilla, de una campaña conmemorativa de los 30 años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en los autobuses urbanos de Madrid.

La iniciativa, impulsada por el ICAM con motivo del aniversario de una norma esencial para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, busca acercar a la ciudadanía el valor social del Turno de Oficio y reconocer la labor de miles de abogados y abogadas que cada día hacen efectivo el derecho de defensa de quienes no pueden costearse asistencia letrada.

El acto tendrá lugar a las 9:30 horas en Plaza de Castilla, junto a la sede judicial donde diariamente se presta una parte esencial de la asistencia letrada de guardia. El decano del ICAM, Eugenio Ribón; el diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; y el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, presentarán uno de los autobuses rotulados con la campaña, que posteriormente realizará un trayecto especial hasta la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, en la calle Serrano, 9.

En ese recorrido participarán Eugenio Ribón y Juan Manuel Mayllo junto a distintos representantes de la abogacía de oficio, en una acción simbólica que conectará dos espacios clave para la justicia gratuita en Madrid.

La campaña permanecerá activa durante el verano en algunas de las líneas de autobús más emblemáticas de la ciudad, con el objetivo de llevar al espacio público un mensaje de reconocimiento a la abogacía de oficio y de defensa de un servicio público esencial para una justicia accesible, igualitaria y efectiva.

Acto institucional y reconocimiento al exministro Belloch

A continuación, a las 12:00 horas, el ICAM celebrará en el Patio de su sede colegial un acto institucional con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, en el que se rendirá homenaje a la abogacía de oficio y se abordarán los principales retos de futuro de la asistencia jurídica gratuita, treinta años después de la aprobación de su ley reguladora.

El evento contará con la participación del exministro Juan Alberto Belloch, impulsor de la primera Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en España, que recibirá la Encomienda de la Hermandad en reconocimiento a su contribución institucional a la consolidación de este servicio público esencial. Además, tendrá lugar un coloquio sobre el balance y los desafíos de futuro de la justicia gratuita, con representantes del ICAM, del Ministerio de Justicia y de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, durante la jornada se hará entrega de diplomas a colegiados y colegiadas con más de 45 años de permanencia en el Turno de Oficio y se otorgarán los premios del concurso de relatos “Con vocación de Oficio”.

ACTOS 30 ANIVERSARIO DE LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA

Presentación de campaña EMT y recorrido simbólico Juzgados Plaza de Castilla-Sede del ICAM



🗓 FECHA: Viernes 10 de julio

🕛HORA: 09:30h

📍LUGAR: Plaza de Castilla (frente a la entrada de los juzgados)

Acto institucional Día de la Justicia Gratuita

🗓 FECHA: Viernes 10 de julio

🕛HORA: 12:00h

📍LUGAR: Patio del ICAM (Calle Serrano, 9)

Acreditaciones: gabinetedeprensa@icam.madrid

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