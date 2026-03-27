El presidente del CGAE se reúne con los compañeros en el Colegio de Abogados de Valencia

Durante el encuentro, los colegiados y el presidente han compartido proyectos y retos de la institución y el presidente, la hoja de ruta de la Abogacía para fortalecer la profesión.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha mantenido un encuentro con los profesionales del Colegio de Abogados de Valencia, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades y propuestas, y debatir sobre los principales retos que afronta la profesión.

Durante la reunión, en la que González ha estado acompañado por el decano José Soriano, se han abordado temas prioritarios para la abogacía, como la mejora de las condiciones del turno de oficio, la formación continua y la especialización de los profesionales, así como la modernización de los sistemas judiciales para garantizar un servicio más ágil y accesible a la ciudadanía, con la aplicación de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

Asimismo, uno de los asuntos que más ha interesado a los colegiados ha sido el de la mutualidad y de los distintos pasos que se han dado sobre este tema en los últimos años, así como sobre el funcionamiento interno de la Abogacía Española, junto a su trabajo en la defensa de los intereses de la profesión, y la coordinación con los Colegios y los colegiados y colegiadas.

González ha resaltado la importancia de seguir trabajando todos juntos, especialmente en cuestiones fundamentales como en encontrar una solución a la situación de los profesionales que se enfrentan a la jubilación y conseguir la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el marco de la presentación del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, el presidente también ha destacado la implicación de la abogacía de Valencia en proyectos de innovación y digitalización, con su participación activa en la elaboración de este documento, el primero de estas características elaborado en toda Europa.

Nuria Martínez Sanchis, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, ha participado también en el acto de presentación de este libro de la Abogacía Española.

El presidente González ha recordado que la Abogacía Española lidera proyectos tecnológicos punteros, como ACA en la nube, e invierte en formación especializada de gran calidad, como el Programa Upro, con el que “estamos formando en competencias digitales a 24.000 abogados y abogadas de toda España; 3.000 de ellos de la Comunidad Valenciana”.

González ha señalado que “la formación de los profesionales de la abogacía en nuevas tecnologías es fundamental, porque el algoritmo nunca sustituirá ni el juicio crítico, ni la supervisión humana, ni la conciencia profesional de quien lo usa, esa responsabilidad es la máxima garantía de defensa, pero puede ser una gran aliada para el trabajo diario de los profesionales de la abogacía”, ha afirmado.

Asimismo, el presidente ha destacado el papel de la Gira de Derechos Digitales, con la que la institución ha trasladado su compromiso con la protección de derechos, y que concluirá en dos semanas.

En este sentido, González ha señalado la importancia de que la innovación sea una garantía de una justicia ágil y de calidad, que trabaje a favor de los derechos de defensa e implique una justicia cercana a la sociedad.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos