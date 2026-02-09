El turno de oficio del ICAM prestó en 2025 más de 120.000 asistencias letradas a detenidos y víctimas

El Colegio tramitó en 2025 cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita y gestionó más de 162.000 designaciones de abogado/a de oficio

Las intervenciones letradas de guardia alcanzan el punto más alto de los últimos ejercicios, con un 64 % en el turno penal y un repunte en los casos de violencia de género.

En un curso marcado por las reformas estructurales en la Justicia, el Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tramitó en 2025 cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita y más de 162.000 designaciones de abogado o abogada, además de resolver casi 92.000 consultas ciudadanas a través de sus Servicios de Orientación Jurídica. La memoria anual correspondiente a 2025, publicada hoy por la corporación madrileña, ofrece una radiografía detallada de un engranaje esencial para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva la ciudadanía más vulnerable.

El servicio de Asistencia Letrada en funciones de guardia, operativo de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los 365 días del año, prestó en 2025 un total de 120.184 asistencias a detenidos y víctimas. Estas actuaciones, realizadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, suponen un incremento global del 4 % respecto al año anterior.

Por tipo de intervención, el 64 % de las asistencias se realizaron en el turno penal general, el 8 % en violencia de género, el 7 % en extranjería y el 1 % en la Audiencia Nacional. La coordinación del servicio requirió gestionar 261.024 llamadas entrantes procedentes de órganos judiciales, cuerpos policiales y centros de detención, así como 157.224 llamadas salientes para la activación y seguimiento de los profesionales designados.

En líneas generales, el volumen total de actividad del Turno de Oficio madrileño se ha mantenido en niveles estructuralmente elevados a lo largo de 2025. El Colegio tramitó 144.981 solicitudes de justicia gratuita y gestionó 162.673 designaciones de abogado/a de oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, cifras similares a las del ejercicio anterior,

Más de la mitad de las solicitudes presentadas corresponden a la jurisdicción penal (54 %), seguidas del ámbito civil (18 %) y del contencioso-administrativo (11 %). El 8 % se vinculó a procedimientos por violencia de género y el 7 % al orden social, una distribución que refleja la amplitud y complejidad del servicio prestado desde el Colegio a través de sus distintas especialidades.

En cuanto a las designaciones, el 58 % correspondieron a procedimientos penales, el 13 % al ámbito civil, el 12 % al contencioso y el 6 % al social. En el turno especializado en violencia de género se realizaron 13.874 designaciones, mientras que el turno para víctimas de delitos registró un incremento del 2 %, hasta alcanzar las 2.745 asignaciones.

“Cada cifra que recoge esta memoria representa una historia concreta y un derecho que ha podido ejercerse”, señala Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM. “Hablamos de miles de ciudadanos —muchos en situación de especial vulnerabilidad— para los que el Turno de Oficio no es una opción, sino la única vía de acceso a la Justicia. Por eso, el compromiso del Colegio va más allá de la gestión: es una apuesta continua por reforzar los medios, modernizar el servicio y dignificar la labor de quienes lo sostienen día a día”.

Crecimiento presupuestario

Durante el ejercicio 2025, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid certificó actuaciones del Turno de Oficio por un importe total de 51,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 4 % respecto al año anterior. De esa cifra, 46 millones correspondieron a actuaciones financiadas por la Comunidad de Madrid y 5,6 millones al Ministerio de Justicia, en función de la competencia territorial de los procedimientos.

Este crecimiento responde, en parte, a la aplicación del convenio de legislatura suscrito entre el ICAM y el Gobierno autonómico en noviembre de 2024, que contempla la actualización progresiva de los baremos hasta 2027. En virtud de este acuerdo, se han incorporado nuevas retribuciones para actuaciones no contempladas anteriormente —como las medidas provisionales en procedimientos de familia o las comparecencias en internamientos de menores—, y se ha incrementado el módulo específico por expediente certificado a efectos de infraestructura.

A partir de junio de 2025, este módulo pasó de 30 € a 35 € por expediente, lo que ha supuesto un aumento significativo en el importe certificado por este concepto. También se ha reforzado la retribución de las guardias realizadas en fechas especialmente sensibles como Navidad o Año Nuevo, en las que el servicio se mantiene operativo sin interrupciones.

“El Turno de Oficio no puede seguir sosteniéndose con fórmulas del pasado. Es una infraestructura jurídica crítica, con exigencias crecientes, que requiere un reconocimiento acorde a su función social”, afirma el decano del ICAM, Eugenio Ribón. “Cada guardia implica disponibilidad total, formación especializada y una intervención inmediata allí donde nadie más llega. No hablamos de voluntarismo, hablamos de servicio público en estado puro. Desde el ICAM seguiremos defendiendo los derechos de los ciudadanos y de los abogados y abogadas que los hacen posibles, con firmeza, rigor y propuestas concretas”.

4.777 profesionales

El Turno de Oficio del ICAM está integrado por 4.777 profesionales, una red altamente especializada que garantiza la prestación del servicio en todas las materias, incluidos los turnos más sensibles como violencia de género, extranjería, penal, menores, víctimas de delitos o trata de seres humanos. Aunque el censo ha descendido ligeramente respecto al año anterior, se mantiene estable en volumen y estructura, con un equilibrio casi paritario entre hombres (52 %) y mujeres (48 %).

Por tramos de edad, el 39 % de los letrados y letradas adscritos tiene entre 50 y 60 años, mientras que el 23 % se sitúa en la franja de 40 a 50 y un 14 % entre 30 y 40. Este perfil evidencia la experiencia acumulada del colectivo, así como su compromiso con un servicio esencial para la ciudadanía.

La organización del Turno permite que el Colegio garantice la cobertura letrada en todas las zonas de la Comunidad de Madrid, con guardias presenciales o localizadas durante las 24 horas. Solo en 2025 se activaron 37.125 guardias, un dispositivo que implicó a más de 3.800 profesionales distribuidos por áreas y especialidades.

Orientación jurídica

La memoria publicada por el ICAM recoge también los datos consolidados del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que en 2025 canalizó 91.791 consultas, tanto presenciales como telemáticas. Este volumen de atención se produce en un contexto de transformación del modelo judicial, impulsado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia, y del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. Ambas normas han modificado el acceso y la tramitación de múltiples procedimientos, y han reforzado el papel del SOJ como puerta de entrada al sistema legal.

Así, entre enero y diciembre el SOJ General concentró 22.727 consultas, seguido muy de cerca por el SOJ Social, con 18.334 consultas, lo que confirma la elevada demanda de orientación en materias laborales y de protección social. A continuación, destaca el SOJ Contencioso‑Administrativo, con 9.750 consultas, reflejo del creciente volumen de trámites y procedimientos en vía administrativa previa, así como el SOJ Penitenciario, que atendió 8.631 consultas, una cifra especialmente relevante por la complejidad y vulnerabilidad del colectivo atendido. Completan el mapa de atención jurídica especializada los servicios de Mayores (2.820), Víctimas (2.031), Extranjería (3.347), Menores (1.265), Discapacidad (1.007) e Hipotecario (621).

El modelo de atención, que combina presencialidad con canales telemáticos, permite a la ciudadanía recibir asesoramiento previo a procesos judiciales, conocer los medios adecuados de resolución de conflictos o tramitar el acceso a la justicia gratuita. El conjunto del SOJ desempeña así una función clave de prevención, información y orientación jurídica, que refuerza el impacto social del Turno de Oficio y acompaña al ciudadano desde la primera duda legal hasta su defensa ante los tribunales.

