Eversheds Sutherland incorpora en Barcelona a Alejandro Ferreiro como nuevo director legal del Departamento Laboral

Con 3.000 abogados, Eversheds Sutherland opera en más de 70 oficinas repartidas en 30 países de África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Eversheds Sutherland España cuenta con 21 socios y cerca de 100 abogados, y ofrece asesoramiento legal en todas las áreas del derecho de los negocios.

El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Alejandro Ferreiro como nuevo director legal del área Laboral en Españañ Con esta nombramiento han reforzado una de sus prácticas más estratégicas para el asesoramiento integral a compañías nacionales e internacionales. Su incorporación se enmarca en la estrategia de Eversheds Sutherland de fortalecer su cobertura en Barcelona, donde la firma cuenta con equipos de trabajo que prestan asesoramiento continuo a clientes de la región, consolidando su presencia operativa en una de las principales plazas económicas del país.

Ferreiro, cuenta con más de 12 años de experiencia en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, habiendo desarrollado gran parte de su trayectoria en firmas de primer nivel como Garrigues, donde ha ejercido durante los últimos seis años. A lo largo de su carrera ha prestado asesoramiento jurídico-laboral recurrente a compañías de distintos sectores, con una destacada especialización en procesos de adquisiciones y reestructuración empresarial, negociación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como en negociación colectiva y pactos colectivos.

Experiencia profesional

Su experiencia incluye la dirección de procedimientos disciplinarios, despidos objetivos y disciplinarios, defensa letrada en procedimientos ante la jurisdicción social, due diligence laboral en operaciones corporativas y asesoramiento en movilidad funcional y geográfica. Otras de sus áreas de especialización son los desplazamientos internacionales de trabajadores, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, relaciones laborales de alta dirección y asesoramiento frente a actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como en expedientes de recargo de prestaciones por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Alejandro Ferreiro cuenta con un posgrado en práctica jurídica laboral y mercantil por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, así como un posgrado en Compliance por la Universidad Pompeu Fabra. Además, combina su faceta profesional con su labor académica, ejerciendo como docente en el Máster en Asesoría Jurídico Laboral del Centro de Estudios Financieros (CEF) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, señala que “la incorporación de Alejandro reafirma el compromiso del despacho con un área tan relevante y estratégica para las compañías en un contexto marcado por un auténtico tsunami normativo y una regulación en constante evolución”. “Su sólida trayectoria, su profundo conocimiento técnico y su experiencia en procesos complejos de reestructuración y negociación colectiva encajan plenamente con el perfil de asesoramiento de alto valor que ofrecemos a nuestros clientes”, añade.

Por su parte, Alejandro Ferreiro asegura que “la gran proyección de Eversheds Sutherland en España, su enfoque internacional y la calidad técnica de sus equipos han sido determinantes para dar este paso. Me incorporo con mucha ilusión y el propósito de contribuir al crecimiento del área Laboral, acompañando a los clientes en un entorno cada vez más exigente y cambiante”.

