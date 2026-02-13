ELZABURU suma 27 años consecutivos en Chambers Global Guide

ELZABURU, firma especializada en propiedad industrial e intelectual, ha sido referenciada en Banda 3 en Chambers Global Guide 2026, en el área Intellectual Property del prestigioso directorio británico.

Elzaburu suma 27 años consecutivos formando parte de esta clasificación, lo que refuerza su posición como uno de los despachos líderes en propiedad industrial e intelectual. Las firmas incluidas han sido seleccionadas a partir de la investigación independiente, las recomendaciones de responsables jurídicos internos y las opiniones de otros abogados de reconocido prestigio en el ejercicio profesional.

En cuanto a los profesionales del despacho, Chambers distingue a Mabel Klimt en Banda 4, en la categoría de Coprights; así como a Enrique Armijo en Banda 3 y a Luis Baz en Banda 5, en Trade Marks. Armijo acumula ya 15 nominaciones en la guía, por 9 de Baz y 8 de Klimt.

Estos reconocimientos son el resultado del compromiso de Elzaburu con la excelencia y la innovación en Propiedad Industrial e Intelectual. Elzaburu desarrolla una activa práctica procesal que complementa con sus reconocidas capacidades en la tramitación y gestión de patentes y marcas.

Dentro de esta guía de Chambers, la rama de Intellectual Property (Propiedad Intelectual) evalúa específicamente a los equipos y profesionales que trabajan en derechos de autor, patentes, marcas, secretos empresariales y otros activos intangibles, asignándoles “bands” (grupos de prestigio) que reflejan su nivel de excelencia y reconocimiento global en esa área del derecho.

