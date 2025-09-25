Encuesta sobre independencia judicial europea de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial
NoticiaElDerecho.com
El Consejo General de la Abogacía Española invita a todos los profesionales de la abogacía a participar en la encuesta sobre la independencia judicial europea impulsada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ) y distribuida por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).
La ENCJ es una red que agrupa a los Consejos de la Judicatura y organismos similares en Europa, dedicada a defender y promover la independencia judicial. Con esta encuesta se busca recoger la opinión de la abogacía europea y complementar los resultados de otra encuesta que realizan cada tres años a los jueces para conocer su percepción sobre la independencia judicial, las presiones sufridas y el funcionamiento de los Consejos y de otras autoridades judiciales.
La participación es anónima y responder la encuesta solo lleva 10 minutos. El plazo para rellenarla es hasta el 26 de octubre. Los resultados se publicarán en la web del ENCJ y servirán como base para el debate sobre la independencia de la judicatura en Europa.
La participación de la Abogacía es fundamental para que los resultados sean representativos y obtener una visión equilibrada sobre la independencia del poder judicial.