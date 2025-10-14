España participa en la sesión de Justicia del Consejo JAI

El ministro destaca el liderazgo de España en la defensa del Estado de Derecho y en la lucha contra la desinformación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó ayer en la sesión de Justicia del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), celebrada en Luxemburgo los días 13 y 14 de octubre, bajo la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea.

Durante la reunión, los ministros abordaron cuestiones clave como el refuerzo de Eurojust, la eficacia en el intercambio de datos para investigaciones penales, los avances en el Estado de Derecho y la protección de los representantes públicos frente a los discursos de odio y la violencia.

España, referente en cooperación judicial

En el debate sobre el futuro de Eurojust, Bolaños subrayó que el intercambio de información es la base de una cooperación judicial eficaz, y reafirmó el compromiso de España con una Europa más segura y cohesionada.

Destacó la necesidad de impulsar la cooperación con terceros países, especialmente a través de magistrados de enlace y equipos conjuntos de investigación, ámbitos en los que España cuenta con una trayectoria consolidada. También instó a reforzar la coordinación entre Eurojust, la Red Judicial Europea y Europol, para optimizar la respuesta ante la delincuencia transfronteriza.

Defensa del Estado de Derecho y del debate democrático

Durante la sesión, los participantes abordaron el aumento de la violencia y los discursos de odio hacia representantes públicos, una preocupación creciente en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados miembros, compartiendo sus experiencias en la materia. En esta línea, el ministro defendió la importancia de proteger el debate democrático sin menoscabar la libertad de expresión.

Bolaños recordó que España cuenta con instrumentos sólidos como el Plan de Acción para la Democracia y el Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, que incluyen medidas formativas, de sensibilización y tecnológicas para garantizar la convivencia y el respeto institucional.

Reuniones bilaterales con Alemania y Suecia

En el marco del Consejo, Félix Bolaños ha tenido ocasión de reunirse con la ministra de Justicia y Protección del Consumidor de Alemania, Stefanie Hubig, y con el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer.

Con la ministra alemana abordó la protección de las mujeres frente a la violencia de género y sexual, destacando el liderazgo internacional de España en esta materia, gracias a su marco legislativo integral y a la reciente Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia, que refuerza la especialización judicial y la asistencia a las víctimas.

Asimismo, presentó los avances del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. Subrayó que se trata de una iniciativa pionera en Europa, orientada a garantizar entornos digitales seguros para niños y adolescentes, prevenir la violencia sexual en línea y adaptar la legislación penal y de protección de datos a los nuevos desafíos tecnológicos.

Con su homólogo sueco, Bolaños repasó la cooperación judicial entre España y Marruecos en la lucha contra el crimen organizado y coincidió en la necesidad de reforzar la cooperación entre España y Suecia, fomentando equipos conjuntos de investigación y la aplicación del nuevo Reglamento sobre Transferencia de Procedimientos para garantizar una respuesta judicial eficaz ante la delincuencia transnacional.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos