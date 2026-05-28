Eversheds Sutherland refuerza su área de Competencia y Derecho de la UE con Alberto Pérez Hernández como nuevo director legal

Cuenta con una sólida trayectoria internacional tras ejercer en Uría Menéndez durante nueve años, en las oficinas de Bruselas y Madrid, así como en el bufete Slaughter and May en Londres.

El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Alberto Pérez Hernández como nuevo director legal del Departamento de Competencia y Derecho de la UE de la oficina española de la firma liderado por Crisanto Pérez-Abad.

Con su fichaje, el bufete refuerza de este modo una de las áreas estratégicas del despacho en España, potenciando las capacidades de asesoramiento en derecho de la competencia y el control de inversiones extranjeras (FDI) de la firma, en un escenario marcado por el aumento de la actividad transaccional, regulatoria y sancionadora en materia de competencia.

Abogado especializado en Competencia y Derecho de la UE, Pérez Hernández cuenta con una dilatada experiencia y una sólida trayectoria internacional en el asesoramiento a empresas en expedientes de control de concentraciones económicas y procedimientos sancionadores por cárteles y abuso de posición de dominio, tanto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como ante la Comisión Europea. Ha asesorado a clientes en un amplio abanico de sectores, entre los que destacan el farmacéutico, telecomunicaciones, defensa y deportivo. Asimismo, ha representado a empresas ante los tribunales españoles en reclamaciones de daños y litigación stand alone por conductas restrictivas de la competencia, así como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

Hasta su incorporación a Eversheds Sutherland, Pérez ha desarrollado su carrera profesional en Uría Menéndez (2017 – abril de 2026), donde ejerció en el departamento de Competencia y Derecho de la Unión Europea en las oficinas de Bruselas y Madrid. Durante ese periodo, también completó una estancia como visiting lawyer en el Competition Group del bufete Slaughter and May en Londres (enero – julio de 2024), consolidando su marcado perfil internacional y su especialización en Derecho de la Competencia europeo.

Graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Pérez cuenta con un Postgraduate Diploma en EU Competition Law por el King’s College London y un Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, completó su formación con un programa de intercambio académico en la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica).

Compagina su actividad profesional con la docencia, impartiendo sesiones sobre acuerdos horizontales en el Máster de Acceso a la Abogacía de la UC3M y sobre control de concentraciones en el Diploma de Experto de Derecho de la Competencia. Es autor de publicaciones en revistas de referencia internacional como el Oxford Journal of European Competition Law and Practice, EU Law Live y Antitrust Magazine de la American Bar Association.

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “Alberto es un profesional de enorme talento, con una visión integral del derecho de la competencia y una contrastada experiencia en operaciones complejas ante autoridades nacionales y europeas, por lo que su llegada refuerza nuestra capacidad para acompañar a clientes internacionales y nacionales en asuntos cada vez más sofisticados”.

Por su parte, Alberto Pérez Hernández sostiene que “la gran proyección de la firma en España, su enfoque claramente internacional, la calidad técnica de sus equipos y su apuesta por el crecimiento sostenible encajan plenamente con mi forma de entender el ejercicio de la abogacía. Afronto esta nueva etapa con enorme ilusión y con el objetivo de contribuir al desarrollo del área de Competencia y al servicio integral a los clientes del despacho”.

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