Eversheds Sutherland refuerza su equipo de Desarrollo de Negocio

Incorpora a Blanca de la Hera como nueva directora de Desarrollo de Negocio en España

Profesional con amplia experiencia en desarrollo de negocio y expansión de mercado en el sector legal, De la Hera trabajará conjuntamente con Elena Rodríguez Diez de Baldeón, directora de Marketing y Comunicación, para impulsar el departamento de manera aún más transversal por sectores y áreas de práctica, rompiendo con la estructura organizativa tradicional, con el objetivo de. profundizar en el negocio y convertir al equipo en un aliado estratégico, especializando a los profesionales en cada área y fortaleciendo la propuesta de valor de la firma.

De la Hera que, hasta ahora, ha desarrollado su actividad profesional en el despacho de abogados Ramón y Cajal, ha liderado iniciativas internacionales y diseñado estrategias de desarrollo de negocio para mejorar la visibilidad de las firmas y fomentar su crecimiento. En Eversheds Sutherland, será responsable de implementar estrategias innovadoras que refuercen la presencia de la firma y promuevan la colaboración entre sus distintas áreas de práctica.

Sonia de Zunzunegui, directora general de Eversheds Sutherland en España, ha señalado: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Blanca. Su experiencia en desarrollo de negocio ayudará a fortalecer la firma y a apoyar a nuestros abogados en su crecimiento y proyectos".

Sobre Eversheds Sutherland España

Eversheds Sutherland cuenta en España con 21 socios y cerca de 100 abogados, y ofrece asesoramiento legal en todas las áreas del derecho de los negocios. Es una de las firmas de abogados de mayor envergadura y prestigio del mundo. La red global de Eversheds Sutherland cuenta con más de 750 socios y 3000 abogados, está presente en 35 países y sus 74 oficinas están ubicadas en las principales ciudades y centros financieros de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia y África. Asimismo, mantienen una estrecha relación de colaboración con despachos en otras jurisdicciones, incluyendo Latinoamérica e India.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos