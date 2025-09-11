Eversheds Sutherland refuerza su equipo de Desarrollo de Negocio

De la Hera que, hasta ahora, ha desarrollado su actividad profesional en el despacho de abogados Ramón y Cajal, ha liderado iniciativas internacionales y diseñado estrategias de desarrollo de negocio para mejorar la visibilidad de las firmas y fomentar su crecimiento. En Eversheds Sutherland, será responsable de implementar estrategias innovadoras que refuercen la presencia de la firma y promuevan la colaboración entre sus distintas áreas de práctica.
Sonia de Zunzunegui, directora general de Eversheds Sutherland en España, ha señalado: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Blanca. Su experiencia en desarrollo de negocio ayudará a fortalecer la firma y a apoyar a nuestros abogados en su crecimiento y proyectos".
Sobre Eversheds Sutherland España
Eversheds Sutherland cuenta en España con 21 socios y cerca de 100 abogados, y ofrece asesoramiento legal en todas las áreas del derecho de los negocios. Es una de las firmas de abogados de mayor envergadura y prestigio del mundo. La red global de Eversheds Sutherland cuenta con más de 750 socios y 3000 abogados, está presente en 35 países y sus 74 oficinas están ubicadas en las principales ciudades y centros financieros de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia y África. Asimismo, mantienen una estrecha relación de colaboración con despachos en otras jurisdicciones, incluyendo Latinoamérica e India.