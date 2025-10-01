Federico Fernández, reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha renovado así su Comisión Ejecutiva
Federico Fernández, reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
NoticiaElderecho.com
Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, ha sido reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, cargo que continuará desempeñando durante los próximos dos años.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha renovado así su Comisión Ejecutiva, en un pleno donde resultó también reelegido como vicepresidente Leandro Cabrera, decano de Granada. Como secretario-tesorero fue proclamado Luis Alejandro Moreno, decano de Antequera.
Con esta elección, el CADECA —integrado por los once Colegios de Abogados de Andalucía— ratifica además a los nuevos consejeros incorporados.
Fernández, abogado desde 1988 y decano de Jerez desde 2020, forma parte también del Consejo General de la Abogacía Española, donde en 2024 fue designado Adjunto Primero a la Presidencia.
Muchas gracias
Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado