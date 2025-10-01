Federico Fernández, reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha renovado así su Comisión Ejecutiva

Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, ha sido reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, cargo que continuará desempeñando durante los próximos dos años.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha renovado así su Comisión Ejecutiva, en un pleno donde resultó también reelegido como vicepresidente Leandro Cabrera, decano de Granada. Como secretario-tesorero fue proclamado Luis Alejandro Moreno, decano de Antequera.

Con esta elección, el CADECA —integrado por los once Colegios de Abogados de Andalucía— ratifica además a los nuevos consejeros incorporados.

Fernández, abogado desde 1988 y decano de Jerez desde 2020, forma parte también del Consejo General de la Abogacía Española, donde en 2024 fue designado Adjunto Primero a la Presidencia.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos