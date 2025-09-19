Fieldfisher abre un centro global de IA en Berlín

La firma legal europea, Fieldfisher, refuerza de manera significativa su presencia internacional en inteligencia artificial con el nombramiento de Doron Faibish como Director de IA.

Desde Fieldfisher X en Berlín, liderará un nuevo equipo encargado de aplicar la estrategia global de IA del despacho, diseñada por el Consejo de IA bajo la dirección del Dr. Jan Wildhirth. Con este paso, Fieldfisher X se convertirá en el centro internacional de innovación en IA del despacho.

El papel de Fieldfisher X

Fieldfisher X nació en 2022 como una unidad especializada en tecnología legal y operaciones para dar respuesta al mercado alemán de litigios masivos. Hoy en día se ha transformado en un equipo multidisciplinar que ofrece a los clientes planificación táctica, análisis jurídico, gestión de datos y procesos, tramitación eficiente de casos y comunicación estratégica.

El nuevo equipo de IA

Sobre la base de los proyectos de IA ya iniciados en Fieldfisher X, la creación de un equipo dedicado en Berlín representa un salto importante. Este grupo desarrollará productos legales innovadores, gestionará proyectos piloto y ofrecerá soluciones basadas en IA a todas las oficinas internacionales de la firma.

Trayectoria de Doron Faibish

Doron Faibish cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en la intersección entre derecho, tecnología y negocio. Ha sido Director Jurídico en empresas tecnológicas cotizadas, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en una start-up biotecnológica, fundador de su propia compañía en Berlín y Director Global de Operaciones Jurídicas en Klarna. Allí lideró la transformación digital, creó grandes equipos especializados e implementó con éxito múltiples soluciones de IA. Su perfil único, que combina derecho e innovación digital, lo convierte en la persona idónea para dirigir esta nueva etapa en Fieldfisher.

Una estrategia de IA con tres pilares

Este movimiento supone un nueva apuesta en la estrategia tecnológica de Fieldfisher, respaldada por una inversión importante en formación y desarrollo interno. La firma ya ha puesto en marcha programas de capacitación en IA, apoyados por el plan AI Navigator, diseñado para que todos los equipos aprendan a integrar la IA en su día a día con seguridad y confianza.

La estrategia de IA se basa en tres ejes:

1. Innovación incremental y distribuida: Mejorar los servicios legales existentes mediante la integración de IA.

2. Innovación disruptiva y centralizada: Crear nuevos productos y servicios jurídicos basados en IA.

3. Optimización de servicios internos: Aumentar la eficiencia en toda la red internacional mediante herramientas jurídicas innovadoras que mejoren el trabajo de los empleados y la experiencia del cliente.

Declaraciones

Carlos Pérez, socio de Tech&Data en Fieldfisher España: “Con esta estrategia, Fieldfisher apuesta de forma decidida por integrar soluciones de IA en todos sus procesos de negocio, tanto de incremento de calidad y eficiencia en el servicio a clientes, como en sus objetivos de eficiencia operativa, y que vayan más allá de la mera incorporación de herramientas de IA Generativa.”

Doron Faibish, Director de IA, Fieldfisher X: “La innovación es como montar en bicicleta: hay que seguir en movimiento. En Fieldfisher X quiero impulsar ese avance creando productos legales basados en IA que ayuden a clientes y abogados a desenvolverse con confianza en un mundo en constante cambio.”

