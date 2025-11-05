Fieldfisher y Regan Wall se fusionan para crear un equipo líder en derecho corporativo en Irlanda

La expansión sigue a la reciente apertura de oficinas europeas en Austria, Italia, Polonia y Portugal

Fieldfisher ha anunciado una importante expansión de sus operaciones en Irlanda mediante su fusión con Regan Wall LLP, una de las firmas corporativas boutiques más activas del país. Reconocida por asesorar en transacciones de alto valor en diversos sectores —incluidos salud, tecnología y servicios financieros—, Regan Wall ocupó el tercer lugar a nivel nacional en volumen de operaciones de M&A durante los primeros seis meses de 2025, según la empresa de investigación de negocios Experian Market IQ.

Regan Wall está dirigida por los socios Adrian Wall y Kieran Regan, quienes, junto con su equipo, se integrarán a Fieldfisher el próximo mes, aportando una profunda experiencia en transacciones corporativas y una sólida base de clientes.

Tras la fusión, el número total de profesionales de Fieldfisher en Irlanda aumentará a 140, incluidos 18 socios, con 124 personas en Dublín y 16 en Cork.

Para Regan Wall y sus clientes, la fusión brinda acceso a la red y plataforma internacional de Fieldfisher, lo que permitirá al equipo ofrecer capacidades más amplias y un apoyo transfronterizo fluido.

Este nuevo desarrollo forma parte de la estrategia de expansión internacional de Fieldfisher. Con la reciente apertura de oficinas en Austria, Italia, Polonia y Portugal, Fieldfisher opera ahora desde 28 oficinas en 14 países.

La integración de Regan Wall en la red internacional de Fieldfisher refuerza aún más su posición como una de las firmas jurídicas más dinámicas y de más rápido crecimiento en Europa. Fieldfisher Irlanda pasará ahora a operar desde las premiadas oficinas de Regan Wall en One South Mall, Cork, estableciendo así su segunda ubicación en Irlanda.

La fusión duplicará el número de profesionales de Fieldfisher dedicados al mercado corporativo irlandés y ampliará la experiencia disponible en M&A, en particular. El nuevo equipo combinado en Irlanda estará codirigido por el socio de M&A y corporativo Feilim O'Caoimh y por Adrian Wall.

Esta fusión marca un hito importante en el crecimiento de Fieldfisher en Irlanda, posicionando a la firma como una fuerza líder en el mercado de asesoramiento corporativo y de M&A. Se espera que la expansión aumente los ingresos de Fieldfisher en Irlanda en más del 20%, consolidando aún más su posición en el mercado jurídico irlandés.

El equipo ampliado en Irlanda se unirá al equipo global de M&A de Fieldfisher, compuesto por 60 socios en toda Europa, que actúan regularmente en transacciones complejas y multijurisdiccionales.

El equipo irlandés trabaja estrechamente con toda la red de Fieldfisher, asesorando en una amplia gama de asuntos corporativos, incluidos M&A, contratos comerciales, gobierno corporativo y cumplimiento normativo, rondas de financiación de capital privado, joint ventures, reestructuraciones y finanzas corporativas.

Declaraciones sobre la fusión

Rodrigo Martos, co-socio director de Fieldfisher España y socio responsable de Corporate M&A, explica:

“Desde España, celebramos este paso estratégico que refuerza la posición de Fieldfisher como referente europeo en operaciones corporativas y de M&A. La incorporación del equipo de Regan Wall fortalece nuestra capacidad para ofrecer a los clientes soluciones integrales en transacciones internacionales, especialmente en un contexto donde la conexión entre los mercados irlandés, británico y continental es clave. Este movimiento consolida nuestra estrategia de crecimiento coordinado en Europa y reafirma nuestro compromiso de acompañar a las empresas en sus proyectos de expansión, inversión y desarrollo con una perspectiva transfronteriza y una ejecución de primer nivel”.

JP McDowell, socio director de Fieldfisher Irlanda, comentó:

“Esta fusión representa un momento histórico para los clientes de Regan Wall y Fieldfisher, así como para nuestro negocio en Irlanda. Al combinar la sobresaliente experiencia nacional en M&A de Regan Wall con la presencia consolidada de Fieldfisher en el mercado irlandés y nuestra huella internacional más amplia, estamos creando una oferta corporativa excepcionalmente poderosa. Adrian y Kieran aportan una profunda experiencia sectorial en M&A que reforzará significativamente nuestras capacidades, posicionando nuestra práctica corporativa entre las más destacadas del país. Esta fusión no se trata solo de escala, sino de sinergia, calidad y de ofrecer un valor excepcional a los clientes en Irlanda y más allá.”

Adrian Wall, socio de Regan Wall LLP, añadió:

“Hemos construido algo especial en Regan Wall, y cuando llegó el momento de elegir un socio para nuestro crecimiento y expansión, Fieldfisher destacó para nosotros. Su cultura colaborativa, alcance internacional y experiencia sectorial se alinean con nuestros valores y ambiciones. Kieran y yo estamos realmente entusiasmados de unirnos a Fieldfisher, no solo por nuestros clientes, sino también por nuestro equipo. Esta unión nos abre una plataforma más amplia para el crecimiento y la innovación, sin dejar de ofrecer el servicio personalizado y de alta calidad que nos caracteriza.”

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos