REFORMA DE LAS PENSIONES Finaliza la reunión de pensiones sin acuerdo de los agentes sociales Noticia 13-03-2023 Europa Press

Tras la reunión entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, UGT, CCOO y la CEOE, no se ha llegado a un acuerdo sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones. No obstante, los sindicatos ven "avances significativos" y no descartan que se logre un acuerdo inminente.