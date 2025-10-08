Foro Gerencias Legales México 2025 reunirá a las principales direcciones jurídicas el próximo 28 de octubre

El encuentro, organizado por Gericó Associates, se celebrará en la Universidad Panamericana (Sede Santa Fe, Park Plaza, Av. Javier Barros Sierra 540, piso 3, torre II, Álvaro Obregón) y reunirá a reconocidos general counsel, directores legales y socios de firmas de prestigio para analizar los desafíos y oportunidades que marcan la agenda jurídica corporativa en la región.
Durante la jornada se desarrollarán seis paneles temáticos que abordarán los temas más relevantes para las direcciones jurídicas:
Panel 1 | Gobernanza global y riesgos regulatorios para empresas mexicanas
Nuevos escenarios para la transparencia, fintech, evasión fiscal y compliance transfronterizo.
Panel 2 | Seguridad nacional y reformas constitucionales: ¿nuevo tablero jurídico para los negocios?
Análisis de las reformas legislativas más disruptivas de los últimos 20 años y su impacto directo en las empresas.
Panel 3 | Corrupción y cumplimiento corporativo en entornos de riesgo y alta exigencia regulatoria
Cómo anticipar y gestionar riesgos legales, éticos y reputacionales desde las gerencias legales en contextos complejos.
Panel 4 | Litigios climáticos y nuevas obligaciones ESG con enfoque de derechos humanos
El activismo climático se judicializa: riesgos y estrategias para empresas con impacto ambiental relevante.
Panel 5 | IA y automatización legal: del riesgo ético a la oportunidad estratégica
Cómo se transforma el rol del abogado corporativo frente a la IA generativa y la automatización jurídica.
Panel de cierre | Arbitraje internacional y disputas globales: México como escenario clave
México como sede de disputas complejas: oportunidades, retos y preparación desde las gerencias legales.
El Foro contará con la participación de más de 20 panelistas confirmados, entre ellos:
- Alejandro Athie | General Counsel - Mexico and Southern Cone | Bank of America Merrill Lynch | México.
- Angélica Santiago | Spanish South America Regional Counsel | IBM | México.
- Benito Pedemonte | Chief Counsel VP - Argentina, Chile, Perú y Uruguay | Marsh McLennan | Perú.
- Carlos Ferran Martínez | Socio Fundador | Ferran Martínez Abogados | México.
- Christian Paredes | Compliance Officer | SAP México | México.
- Efraín Tapia | Global General Counsel | Genomma Lab International | México.
- Elisa Cornejo | General Legal Counsel | Iké Grupo Empresarial | México.
- Erick Castellanos | Senior Legal Advisor | Ecopetrol | Colombia.
- Florencia Ortiz | Head of legal US | Greening USA | USA.
- Frida Altamirano | Secretaria General | CAM México | México.
- Gustavo Sánchez | General Counsel | Konfío | México.
- Karina Hernández | Directora Legal y de Cumplimiento | Newrest | México.
- Juan Salvador Nito | Head of Legal and Compliance Latam | The Vanguard Group | México.
- Jorge Casillas | Head of Legal/Chief of staff | Gaya Sinergia Constructiva | México.
- Marc Gericó | Socio Director Global | Gericó Associates | España.
- Leandro Caputto | Socio | Capparelli, D’Angelo & Caputo | Argentina.
- Odeth Zepeda | General Counsel México | Sizzling Platter de México | México.
- Oscar Rodrigo | Senior Legal Manager and Compliance Officer | Komatsu | México.
- Rafael López | Regional Head of Legal and Compliance LATAM | Xiaomi Technology | México.
- Ricardo Rabell | Head del Área Legal y Oficial de Cumplimiento | Natgas | México.
- Rosa Manjarrez | Directora de Asuntos Regulatorios | Natgas | México.
- Walter Álvarez | Gerente Legal | NIUBIZ | Perú.
El evento es exclusivo para abogados in-house.