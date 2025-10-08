La Universidad Panamericana (Sede Santa Fe) será el punto de encuentro de destacados líderes legales para debatir sobre gobernanza global, cumplimiento, litigios climáticos e inteligencia artificial aplicada al derecho

Foro Gerencias Legales México 2025 reunirá a las principales direcciones jurídicas el próximo 28 de octubre

Noticia

Tras sus exitosas ediciones de 2025 en Bogotá, Lima y Miami, el Foro Gerencias Legales llega a Ciudad de México el próximo martes 28 de octubre de 2025.

Foro de Gerencias Legales 4 Miami_img

El encuentro, organizado por Gericó Associates, se celebrará en la Universidad Panamericana (Sede Santa Fe, Park Plaza, Av. Javier Barros Sierra 540, piso 3, torre II, Álvaro Obregón) y reunirá a reconocidos general counsel, directores legales y socios de firmas de prestigio para analizar los desafíos y oportunidades que marcan la agenda jurídica corporativa en la región.

Durante la jornada se desarrollarán seis paneles temáticos que abordarán los temas más relevantes para las direcciones jurídicas:

Panel 1 | Gobernanza global y riesgos regulatorios para empresas mexicanas

Nuevos escenarios para la transparencia, fintech, evasión fiscal y compliance transfronterizo.

Panel 2 | Seguridad nacional y reformas constitucionales: ¿nuevo tablero jurídico para los negocios?

Análisis de las reformas legislativas más disruptivas de los últimos 20 años y su impacto directo en las empresas.

Panel 3 | Corrupción y cumplimiento corporativo en entornos de riesgo y alta exigencia regulatoria

Cómo anticipar y gestionar riesgos legales, éticos y reputacionales desde las gerencias legales en contextos complejos.

Panel 4 | Litigios climáticos y nuevas obligaciones ESG con enfoque de derechos humanos

El activismo climático se judicializa: riesgos y estrategias para empresas con impacto ambiental relevante.

Panel 5 | IA y automatización legal: del riesgo ético a la oportunidad estratégica

Cómo se transforma el rol del abogado corporativo frente a la IA generativa y la automatización jurídica.

Panel de cierre | Arbitraje internacional y disputas globales: México como escenario clave

México como sede de disputas complejas: oportunidades, retos y preparación desde las gerencias legales.

El Foro contará con la participación de más de 20 panelistas confirmados, entre ellos:

  • Alejandro Athie | General Counsel - Mexico and Southern Cone | Bank of America Merrill Lynch | México.
  • Angélica Santiago | Spanish South America Regional Counsel | IBM | México.
  • Benito Pedemonte | Chief Counsel VP - Argentina, Chile, Perú y Uruguay | Marsh McLennan | Perú.
  • Carlos Ferran Martínez | Socio Fundador | Ferran Martínez Abogados | México.
  • Christian Paredes | Compliance Officer | SAP México | México.
  • Efraín Tapia | Global General Counsel | Genomma Lab International | México.
  • Elisa Cornejo | General Legal Counsel | Iké Grupo Empresarial | México.
  • Erick Castellanos | Senior Legal Advisor | Ecopetrol | Colombia.
  • Florencia Ortiz | Head of legal US | Greening USA | USA.
  • Frida Altamirano | Secretaria General | CAM México | México.
  • Gustavo Sánchez | General Counsel | Konfío | México.
  • Karina Hernández | Directora Legal y de Cumplimiento | Newrest | México.
  • Juan Salvador Nito | Head of Legal and Compliance Latam | The Vanguard Group | México.
  • Jorge Casillas | Head of Legal/Chief of staff | Gaya Sinergia Constructiva | México.
  • Marc Gericó | Socio Director Global | Gericó Associates | España.
  • Leandro Caputto | Socio | Capparelli, D’Angelo & Caputo | Argentina.
  • Odeth Zepeda | General Counsel México | Sizzling Platter de México | México.
  • Oscar Rodrigo | Senior Legal Manager and Compliance Officer | Komatsu | México.
  • Rafael López | Regional Head of Legal and Compliance LATAM | Xiaomi Technology | México.
  • Ricardo Rabell | Head del Área Legal y Oficial de Cumplimiento | Natgas | México.
  • Rosa Manjarrez | Directora de Asuntos Regulatorios | Natgas | México.
  • Walter Álvarez | Gerente Legal | NIUBIZ | Perú.

El evento es exclusivo para abogados in-house.