Fundación Abogacía y Derechos Humanos se implicará en la defensa de la población civil en Gaza

El pleno del Consejo General de la Abogacía, en su reunión del pasado viernes, manifestó su profunda preocupación por el incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario en la región y la grave situación humanitaria que se vive en la Franja. Y encargó a su Fundación Abogacía y Derechos Humanos que lidere el trabajo necesario desde el ámbito jurídico para garantizar la aplicación efectiva del Derecho Internacional y proteger a todos los juristas que, en condiciones especialmente difíciles, se están implicando en la defensa de los derechos humanos en Gaza.
La Abogacía se suma así a la reciente iniciativa de Unión Profesional, que agrupará a Fundaciones y ONGs vinculadas a los Consejos Generales y Colegios Nacionales miembros de Unión Profesional, con el objetivo de canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto como medio para salvaguardar la asistencia humanitaria a la población civil.
“En la Franja de Gaza está ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al atacar a la población civil de manera indiscriminada y al impedir que asistencia vital llegue sin obstrucciones ni demoras a la población”, ha denunciado hoy Unión Profesional.
“La masacre ha convertido además a la comunidad profesional —periodistas, sanitarios, docentes— en objetivo de guerra, atentando contra todos los principios deontológicos y humanitarios al elegir como blancos deliberados hospitales, escuelas y puestos de socorro”, ha señalado también UP:
La Fundación Abogacía y el Consejo General reiteran su máxima prioridad a la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional, y continuarán trabajando, en coordinación con Unión Profesional y el resto de entidades, para garantizar la protección de los profesionales y la asistencia a la población civil en Gaza.
Asimismo, la Fundación Abogacía expresa su voluntad de colaborar activamente con todas las asociaciones, fundaciones y entidades del ámbito jurídico que compartan este compromiso, sumando esfuerzos para fortalecer la protección de la población civil y el respeto a la legalidad internacional.